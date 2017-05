Da ist die Neue: Ab nächster Woche bezahlen wir mit dieser 20er-Note

Nach der 50er- wurde heute die neue 20er-Note präsentiert. Das Design bleibt so verspielt, wie bei dem vor einem Jahr vorgestellten 50-Franken-Schein. Hauptmotiv der neuen Note ist das Licht.

War es bei der 50er-Note vor einem Jahr der Wind, welcher das neue Design prägte, so ist es jetzt das Licht. Die Grafikerin Manuela Pfrunder wählte als Motiv für die neue Note eine Leinwand des Filmfestivals in Locarno, Schmetterlinge und einen Globus.

Alle 20er-Noten seit 1911

Die neue 20-Franken-Note ist ein wenig kleiner, als ihre Vorgängerin: 7 auf 13 Zentimeter gross. Die Farbgebung der Note bleibt mit dem Grundton rot dieselbe.



Bis der neue Geldschein in Umlauf kommt, geht es noch ein paar Tage. Am 17. Mai kann er erstmals bezogen werden. Von den alten 20er-Noten sind 84 Millionen Scheine im Umlauf. Diese werden nach und nach mit der neuen ersetzt. Danach werden sie verschnipselt und in der öffentlichen Kehrichtverbrennungsanlage verbrannt.



Die Designerin Bild: KEYSTONE

Designt wurde die neue Banknote von Manuela Pfrunder. Die Grafikerin arbeitet seit über zehn Jahren an den neuen Noten und wird nebst der neuen 50er und 20er-Note auch die restlichen Scheine neu designen. Als nächstes soll die neue 10er-Note präsentiert und in Umlauf gebracht werden. Bereits im Oktober ist es soweit.



Da ist sie:

Die 37-jährige Pfrunder aus Luzern hat 2007 den Auftrag gewonnen, die neuen Banknoten zu entwerfen. Damit stellt sie sich in eine Reihe der Künstler Ferdinand Hodler, Hans Erni und Eugène Burnand, die frühere Versionen der Schweizer Nötli designt hatten.

Eigentlich hätten die neuen Banknoten so aussehen sollen:

Alle 50er-Noten seit 1907

