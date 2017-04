Das grosse Airline-Quiz: Wenn du weniger als 5 Punkte hast, bleibst du am Boden Bild: KEYSTONE

Die traditionsreiche italienische Fluggesellschaft Alitalia steht vor dem Konkurs – wieder einmal. «Suizid» hätten die Alitalia-Mitarbeiter begangen, als sie Lohneinbussen ablehnten und damit wohl das Schicksal der Airline besiegelten, so das Verdikt von Huffington Post Italy. Denn der italienische Staat schliesst ein Bailout kategorisch aus. Und auch die Fluggesellschaft Etihad, die 49 Prozent an Alitalia hält, will nicht noch mehr Geld in die marode Airline pumpen.

Du wusstest nicht, dass Etihad eine der grössten Anteilseigner von Alitalia ist? Dann ist es höchste Zeit, die Besitzerverhältnisse bei den Fluggesellschaften in unserem Quiz mal etwas aufzudröseln!

1. Etwas Lockeres, um die Turbinen auf Betriebstemperatur zu bringen: Wem gehört our very own Fluggesellschaft, die Swiss? KEYSTONE Dumme Frage, dem Bund natürlich! Grösstenteils den Banken. UBS, CS und die Vereinigung aller Kantonalbanken teilen sich 95 Prozent Anteile. Den Rest machen Pensionskassen und Versicherungen unter sich aus. Der deutschen Lufthansa. Qatar Airways. 2. Wer öfters mal einen Städtetrip in Europa unternimmt, kommt um diese Fluggesellschaft fast nicht herum: Air Berlin. Welche andere Fluggesellschaft ist zu einem grossen Teil an Air Berlin beteiligt? EPA/DPA EPA/EPA British Airways AP/AP Delta Air Lines EPA/ANP KLM KEYSTONE Etihad 3. In der Schweiz gibt's nicht nur die Swiss. Edelweiss Air fliegt unter anderem nach Hurghada, Las Vegas, Kapstadt und Vancouver. Aber wem gehört die Mini-Airline (12 Flugzeuge) eigentlich? EPA/LAS VEGAS NEWS BUREAU Kuoni Swiss Nestlé Turkish Airlines 4. Die spanische Billigfluglinie Vueling macht mit dem Slogan «Love The Way You Fly» Werbung. Wer ist Eigentümer der zweitgrössten spanischen Fluggesellschaft? wikicommons/flightreal EPA/AAP/QANTAS Qantas International Airlines Group EPA/EPA FILE Scandinavian Airlines SAS EPA/EPA United Airlines 5. Kleine Verschnaufpause: Welches ist eigentlich – gemessen an der Flottengrösse – die grösste Fluggesellschaft? KEYSTONE AP/AP American Airlines EPA/EPA Ryanair AP/XinHua China Southern Airlines AP/AP Lufthansa 6. Bleiben wir bei den Rekordzahlen: Welches war der – gemessen am Passagieraufkommen – grösste Flughafen im Jahr 2015? EPA/ANP AP/AP Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport wikicommons/Alotripinternationallimited Beijing Capital International Airport wikicommons/margheorlandi Dubai International Airport wikicommons/flickr O'Hare International Airport 7. Ab über den grossen Teich: Wem gehört US Airways? AP/The Arizona Republic wikicommons/joe ravi Air France KLM wikicommons/brian Air Canada AP/AP Ha, Fangfrage! US Airways existiert gar nicht mehr. 2015 schlossen sich US Airways und American Airlines zusammen. Seither operiert die neue Fluggesellschaft unter dem – bekannteren – Namen American Airlines. EPA/EPA Cathay Pacific 8. Zurück in die Schweiz: In wessen Besitz befindet die kleine Fluggesellschaft Belair, die von Zürich aus operiert? wikicommons/pedro aragao EPA/DPA FILE Lufthansa EPA/DPA Air Berlin Ercan Akçay/Turkish Airlines via AP Images/Turkish Airlines Turkish Airlines EASYJET Easyjet 9. Mit welcher Airlines schloss sich Germanwings im vergangenen Jahr zusammen? EPA/DPA FILE EPA/DPA Eurowings wikicommons/alfvanbeem TUI Airlines wikicommons/trainler Niki wikicommons/felixgottwald Pegasus Airlines

