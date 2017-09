Nestlé setzt auf Vegetarier und Flexitarier

iPhone-Schäden – was Apple (gratis) repariert, und was nicht

Ein internes Apple-Dokument zeigt, wann iPhones in Reparatur genommen oder ersetzt werden. Und welche Beanstandungen nichts bringen.

Der Überblick:

Wer mit einem beschädigten iPhone in den Apple Store marschiert, weiss häufig nicht, wie der Besuch endet. Gibt es kostenlosen Ersatz, muss man zum Portemonnaie greifen oder wird gar die Reparatur verweigert?

Auf der anderen Seite stehen die Support-Spezialisten. Man will sich gar nicht vorstellen, was sie an einem normalen Arbeitstag an Dummheiten und frechen Lügen hören.

Am 1. September berichtete Business Insider über ein Apple-internes Dokument, das bei Dropbox gelandet sei.

Das …