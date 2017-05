Bild: shutterstock

Das sind die 10 reichsten Schweizer

Zusammen besitzen sie ein Vermögen von 613 Milliarden Franken. Noch nie waren sie so reich wie heute. Jeder besitzt im Durchschnitt 2 Milliarden Franken. Die «Bilanz» veröffentliche die Liste der 300 reichsten Schweizer. Hier eine Auflistung der Top Ten.

Platz 10 : Gérard und Alain Wertheimer

Gérard und Alain Wertheimer hatten auch schon das Vergnügen mit der Queen zu plaudern. Die Gebrüder Wertheimer kontrollieren den französischen Modekonzern Chanel. Mit dem Verkauf von Parfums, Haute Couture, Taschen, Brillen, Accessoires, Schmuck und Uhren konnten die Wertheimers ein Vermögen von rund 10'500 Millionen Franken anhäufen.

Bild: Getty Images Europe

Platz 9 : Familie Schindler, Bonnard

Alfred Niklaus Schindler wohnt in Nidwalden und besitzt den gleichnamigen Aufzüge- und Fahrtreppenhersteller. Sieben von zehn Liften verkauft Schindler inzwischen in Asien. Damit verdiente er bislang ein Vermögen von 10'500 Millionen Franken – und bringt ihm Platz 9 der reichsten Schweizer ein.

Bild: KEYSTONE

Platz 8 : Charlene de Carvalho-Heineken

Sie ist nennt sich selbst «der Welt internationalster Bierbrauer» und ist Grossaktionärin von Heineken. Die in Graubünden wohnende Charlene de Carvalho-Heineken besitzt ein Vermögen von rund 11'500 Millionen Franken. Kein Wunder, denn das Hopfengebräu wird in 211 Nationen ausgeschenkt.

Bild: EPA/ANP

Platz 7 : Viktor Vekselberg

Auf Platz sieben thront Viktor Vekselberg. Vekselberg verdient seine Brötchen durch zahlreiche Beteiligungen an Unternehmen. Er ist beispielsweise Hauptaktionär von Sulzer und OC Oerlikon. Daneben besitzt er einige russische Regionalflughäfen, mehrere Minen und Metallschmelzen und eine Solarfirma. Das Ganze bringt ihm ein Vermögen von 12'500 Millionen Franken.

Bild: Pavel Golovkin/AP/KEYSTONE

Platz 6 : Familie Bertarelli

Ernesto und Kirsty Bertarelli besitzen ein Vermögen von 12'500 Millionen Franken. Das Pärchen sticht Sommer für Sommer an der Côte d'Azur mit der 160-Millionen-Luxusyacht in See. Zwei Drittel der Zeit verbringen die Bertarellis in der Schweiz. Ernestos Schwester Dona (48) verdient auch nicht schlecht. Sie besitzt unter anderem das Grand Hotel Park in Gstaad.

Bild: KEYSTONE

Platz 5 : Hansjörg Wyss

Der 81-jährige Hansjörg Wyss wird mit den Jahren reicher und reicher. Sein Vermögen beläuft sich momentan auf 13'500 Millionen Franken. Die Beteiligungen am US-Multi Johnson & Johnson zahlen sich aus. In der Schweiz ist Wyss vor allem als Kunstmäzen und SVP-Provokant bekannt. So versuchte er mehrfach dem SVP-Altbundesrat Christop Blocher Steinen in den Weg zu legen.

Bild: KEYSTONE

Platz 4 : Familie Brenninkmeijer

Albert Brenninkmeijer ist Herr der 100 helvetischen C&A-Verkaufshäuser in der Schweiz. Mit seiner Frau, der holländischen Prinzessin Carolina, und seinen zwei Kindern lebt er seit fünf Jahren in Hongkong. Mit einem Vermögen von 15'500 Millionen Franken lässt es sich sicherlich auch ganz schön toll wohnen.

Mariages Royaux: On June 16, 2012 Princess Carolina of Bourbon-Parma wed Mr. Albert Alphons Ludgerus Brenninkmeijer. pic.twitter.com/6MTp7qHFlz — La Fête Chic (@lafetechic) 16. Juni 2016

Rich Kids of Tehran: Reiche Iraner bei Instagram

Platz 3 : Familien Hoffmann und Oeri

Platz 3 erreicht Familie Hoffmann, mit einem stattlichen Betrag von 23'500 Millionen Franken. Mit Luc Hoffmann, dem Enkel des Firmengründers Fritz Hoffmann-La Roche, ist im Sommer 2016 der letzte Vertreter der dritten Erbengeneration von Roche gestorben. Sohn André Hoffmann führt nun das Erbe weiter.

Bild: KEYSTONE

Platz 2 : Jorge Lemann

Jorge Lehmann pendelt zwischen Brasilien und der Schweiz hin und her. Von seiner Villa am Zürichsee aus kontrolliert er die AB InBev, die grösste Brauereigruppe der Welt. Lemann besitzt ein Achtel des Kapitals und konnte sich so ein Vermögen von rund 27'500 Millionen Franken anhäufen.

Bild: ANDREW GOMBERT/EPA/KEYSTONE

Platz 1 : Familie Kamprad

Die reichste Familie der Schweiz ist, wenig überraschend die Familie Kamprad. Kennst du nicht? Vielleicht sagt dir der Name IKEA etwas? Genau. Denn Jonas, Peter und Mathias Kamprad sind die Sprösslinge von Ingvar Kamprad – Gründer des weltgrössten Möbelimperiums. Alle drei haben sie einen Schweizer Pass und ein Vermögen von 45'500 Millionen Franken. Ob sie trotzdem IKEA-Möbel in der Wohnung stehen haben? (ohe)

@YiitK Ingvar < Peter < Mathias < Jonas Kamprad / Seç beğen al,illa o soyadı IKEA olacak 😎👍 pic.twitter.com/F0tPHDv2QN — Vildan YILMAZ (@willdone) 30. November 2014

Und wenn du noch nicht genug hast: Das sind die 10 reichsten Menschen 2017

Das könnte dich auch interessieren: «Terroranschläge stellen die Medien vor einen Balanceakt» Mehr White Chick geht nimmer: Avolatte, Leute! Avo. F***ing. Latte. 😒 Manchester-Leaks: Trump ordnet Untersuchung an 14 Gründe, warum sogar FCB-Fans heute im Cupfinal für Sion sein müssen Warum es schiefgehen kann, wenn YouTuber auf Kriegsreporter machen Bevor du in die Ferien abhaust: Hier die 11 wichtigsten Ferien-Starterkits Manchester in Alarmbereitschaft: Entwarnung nach Grosseinsatz Die 21 witzigsten Job-Inserate aus aller Welt Schleichender Jodmangel in der Schweiz: Werden wir wieder zu «Idioten der Alpen»? Grünen-Chefin Rytz: «Wir haben punkto Energiewende viel bessere Karten als Deutschland» 17 Dinge, die du (wahrscheinlich) nur verstehst, wenn du in der IT arbeitest Von A wie Assistkönig bis Z wie Zuschauer: Das ABC der Bundesliga-Saison Eine Million Gründe, warum ich nie wieder an ein Konzert gehen werde «Arena»-Fight ums Fleisch: Veganerin fetzt Verbotsgegner – und alle lieben Bauer Capaul 7 klassische Handy-Chats vom Wochenende, die jeder kennt – und was dahinter steckt 10 mysteriöse Entdeckungen, die uns heute noch verblüffen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo