Bio-Produkte mit Plastikverpackung: Das könnte bald vorbei sein. Dank Licht-Tattoos.

In den Schweizer Supermärkten sind Bio-Lebensmittel häufig in Plastik verpackt – was natürlich wenig Sinn macht, gesetzlich aber so sein muss. Mit einer neuartigen Beschriftungsmethode könnte sich dies ändern.

Bio-Produkte müssen aufgrund einer Verordnung jederzeit klar erkennbar von konventionell produzierten Produkten getrennt werden. Da es in Supermärkten meist weniger Bio-Produkte als herkömmliche gibt, werden diese auch eher in Plastik verpackt. Macht aufgrund der Gesetzgebung also absolut Sinn, trotzdem bleibt Bio-Gemüse in Plastik verpackt absurd.

Oder wie es «Barbara» auf den Punkt bringt:

Gegen diesen Verpackungs-Unsinn möchte das niederländische Bio-Handelsunternehmen Nature & More gemeinsam mit der schwedischen Supermarktkette ICA nun vorgehen. Und zwar indem es Obst und Gemüse ab sofort tätowiert. Mit einem speziellen Laser-Tattoo sollen alle wichtigen Verbraucherinfos direkt auf die Schale gebrannt werden.

Das Wichtigste in Kürze:

Mittels einem gebündelten Lichtstrahl werden Pigmente der ersten Schicht der jeweiligen Schale entfernt – es wird also quasi Text «eingebrannt». Das Labeling findet nur mit Licht statt und hat keinen Einfluss auf den Geschmack oder die Haltbarkeit des Lebensmittels. Die Frucht oder das Gemüse kann bedenkenlos verzehrt werden – das Verfahren wurde von der University of Florida verifiziert.

Zu kaufen gibt's die tätowierten Lebensmittel allerdings erst in Schweden, genauer in der Supermarktkette ICA. Dort soll die neuartige Beschriftungsmethode als erstes an Avacados und Süsskartoffeln getestet werden, wie das Unternehmen schreibt.

Auch in der Schweiz ist man interessiert an der Methode, die – nach Angaben von «Nature & More» – über zwei Tonnen Plastikabfall sparen soll. So prüft beispielsweise die Migros derzeit die Umsetzbarkeit einer solchen Methode. Wichtig, so Mediensprecherin Christine Gaillet, sei auch die Eignung in der Praxis. Sie sieht bei einer direkten Kennzeichnung den Vorteil vor allem für den Kunden. Allerdings gibt Gaillet zu Bedenken: Nicht in jedem Fall ist ein Verzicht auf eine Verpackung sinnvoll, denn Plastikverpackungen würden einen wichtigen Beitrag zum Produktschutz leisten. Detailhändler Coop hat nach eigenen Angaben bereits Erfahrungen mit gelaserten Produkten gemacht. Bei der beschriebenen Methode von «Nature & More» gibt es gemäss Coop-Sprecher Roman Gander allerdings noch offene Fragen, welche geklärt werden müssten. Beispielsweise «ob und wie diese Methode die Qualität und Haltbarkeit der Produkte beeinflusst.»

Vegetarier sind auch Mörder – wenn sie dieses Gemüse essen

Food! Essen! Yeah! In the Heat of the Herd: 12,5 Kochshows, die dich glücklich machen! Hol dir den Food-Push aufs Handy! Mmmh, jaaaaa, du willst ihn! 21 Stock-Fotos, die beweisen: Äpfel sind BESSER ALS SEX Bist du Gourmet und Kenner? Wie viele dieser 100 Gerichte hast du schon mal gegessen? Fleisch oder Fruchtfleisch? Erkennst du dein Essen in der Nahaufnahme? Ich habe mich mit Kurkuma-Milch gesund getrunken und du solltest es auch tun Carbonara – vermutlich hast du sie dein ganzes Leben lang falsch gemacht Ich habe Murmeltier gegessen und nun wollt ihr bestimmt wissen, wie das so war 15 Kürbis-Rezepte, die dir den Herbst so richtig schmackhaft machen Was war dein Lieblings-Kinderessen? Hier kommt die Erwachsenen-Version davon! Wie dick machen diese Dickmacher wirklich? Hier das krasse Kalorien-Quiz! Nie wieder Essen wegschmeissen! Wir zeigen dir die feinsten Resten-Rezepte ever 25 Tapas-Gerichte, für die man gleich die spanische Staatsbürgerschaft beantragen würde Bananen-Schinken-Rouladen mit Käse-Senf-Sauce, irgendwer? 15 appetitliche Tipps, um deinen Pasta-Alltag zu verbessern OMG, die Gäste sind gleich da! Hier 11 Blitz-Rezepte, die dir immer aus der Patsche helfen Mit diesen Menüs kriegst du sie oder ihn rum Raclette-Reste? Wir hätten da ein paar Tipps, wie du sie verwerten kannst Voilà, 20 Food-Fakten (damit auch du beim Essen mit deinen Freunden bluffen kannst) 10, nein 20, nein ... 27 ligurische Leckereien, die einmal mehr beweisen: #italiansdoitbetter Jubelt! Käse dürfte der Schlüssel zu einem gesunden Leben sein 11 Food-Trends, die ich mir in der Schweiz WIRKLICH wünsche Waaaasss, die Briten können nicht kochen? Das ist 29-mal gelogen! 30 (ja, dreissig!) griechische Gerichte, die man nicht nur in den Sommerferien essen sollte Zum Welt-Eier-Tag: Hier kommen 17 Eier-Rezepte für ein besseres Leben! Weshalb Schweinefleisch am Ende eben doch GROSSARTIG ist Schweizer Retro-Food oder das moderne Gegenstück: Was hättest du lieber? Geständnis: Ich esse Erdnussbutter direkt aus dem Glas. Wie Joghurt. Ihr so? Das beste Pesto der Welt ist ... DEINS. Und es geht ganz einfach – You Can Do It! Tiefkühl-Gemüse ungesund? 3 Liter Wasser am Tag ein Muss? Schluss mit diesen Mythen! Und NUN: 23 foodpornöse Schokoladen-GIFs zum Drübersabbern Würdest du diesen blauen Hamburger essen? Und diese 13 anderen bunten Skurrilitäten auch? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

naja, mir - 16.4.2016

Immer auf dem neusten Stand. Besticht mit sympathischem, intelligentem Witz! Immer auf dem neusten Stand. Besticht mit sympathischem, intelligentem Witz!