Bier mit 15, Sex mit 16, heute verheiratet – So verlief dein Leben bis 30 gemäss Statistik

So selbständig konntest du mit 2 Jahren aufs Töpfchen gehen, so gelangweilt warst du mit 14 in der Mathestunde und soviele Autounfälle hast du mit 18 gebaut. Ach ja, und deine Eltern hast du bisher 824'000 Franken gekostet. So stark unterscheiden sich die ersten 30 Lebensjahre von Männer und Frauen in der Schweiz.

Aus diesen Quellen stammen die verwendeten Statistiken

(In Klammer das Erhebungsjahr der in der Grafik verwendeten Daten.)

Kindheit

Töpfchen: «Early Childhood Education Journal» (2016)

Aufessen: «Ess-Trends im Fokus» (2010)

Erwerbstätigkeit der Eltern: Bundesamt für Statistik (1995)

Kinderkosten: «Studie Kinder, Zeit und Geld» (1998)

Jugend

Mathe-Stunden: «Trends in International Mathematics and Science Study: Switzerland» (1999)

Bierkonsum: «Health Behaviour in School-aged Children: Switzerland» (2002)

Sex: «Gesundheit und Lebensstil 16- bis 20-Jähriger in der Schweiz» (2002)

Erwachsenenalter

Verkehrsunfälle: Bundesamt für Statistik (2005)

Wahlbeteiligung: «Eidgenössische Wahlen 2007 –Wahlteilnahme und Wahlentscheid» (2007)

Heiraten: Bundesamt für Statistik (1950-2015)

Uni-Abschluss: «Frauen und Männer an den Schweizer Hochschulen» (2010)

Löhne: Bundesamt für Statistik (2014)

Lebenserwartung: Bundesamt für Statistik (1987)



