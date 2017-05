Pleiten, Pech und Pannen bei der PostFinance: Eine (vorläufige) Bilanz 2017

Der Totalausfall von PostFinance am Mittwoch verärgerte viele Kunden. Sämtliche Onlinedienste sowie die E-Banking-Plattform Postfinance stehen aktuell nicht zur Verfügung. Auch Bezahlen mit der Postcard ist nur eingeschränkt möglich und Karten werden teilweise vom Automaten eingezogen.

Ein Blick in den Twitteraccount von Postfinance zeigt: In letzter Zeit nehmen die Ausfälle ein bedenkliches Ausmass an.

Mai

3. Mai Leider ist auch PostFinance betroffen. https://t.co/yOVOxdN3Ex — PostFinance (@PostFinance) 3. Mai 2017

@bilouyt Sorry, wir wissen noch nichts mehr! Versuchs mit einer anderen Bank- oder Kreditkarte. Ansonsten löse einen Notcheck aus (1/2) — Die Post (@PostSchweiz) 3. Mai 2017

@bilouyt bei der Poststelle. Falls du letzteres wählst, lass es mich via DM wissen. Ich erstatte dir die Gebühren zurück. ^nn (2/2) — Die Post (@PostSchweiz) 3. Mai 2017

@PostSchweiz @bilouyt Die Gebühren sollten bei einem solchen Vorfall jedem erlassen werden und nicht erst wenn man sich beim Social-Media Team beschwert! — Fehmi Raqipi (@FehmiRaqipi) 3. Mai 2017

1. Mai Danke für die Rückmeldungen. E-Finance läuft wieder stabil. — PostFinance (@PostFinance) 1. Mai 2017

Februar

28. Februar E-Finance war für 30 Minuten down, ist aber nun wieder erreichbar. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. — PostFinance (@PostFinance) 28. Februar 2017

1. Februar: Ausfall E-Finance momentan nicht erreichbar. Kartengeld und Postomaten nicht betroffen. Tut uns leid. Update folgt. #PFde — PostFinance (@PostFinance) 1. Februar 2017

1. Februar: Entwarnung E-Finance läuft seit 14.00 Uhr wieder stabil. Weitere Infos finden sie hier: https://t.co/BJcPYBp26R #PFde — PostFinance (@PostFinance) 1. Februar 2017

Januar

30. Januar Momentan steht E-Finance nicht zur Verfügung. Unsere Techniker arbeiten an der Lösung. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten.#PFde — PostFinance (@PostFinance) 30. Januar 2017

Störung dauert an E-Finance weiterhin schlecht erreichbar. Update folgt. #PFde — PostFinance (@PostFinance) 30. Januar 2017

Weiter geht's Leider läuft E-Finance immer noch nicht stabil. Weitere Infos folgen am frühen Dienstagmorgen. #PFde — PostFinance (@PostFinance) 30. Januar 2017

Entwarnung E-Finance steht nun wieder zur Verfügung. Wir bedauern die zwischenzeitliche Störung. #PFde — PostFinance (@PostFinance) 31. Januar 2017

8. Januar Leider ist E-Finance derzeit nur eingeschränkt verfügbar. Wir arbeiten an einer raschen Lösung. Updates soon. — PostFinance (@PostFinance) 8. Januar 2017

Entwarnung E-Finance steht nun wieder zur Verfügung. Wir bedauern die lange Störung. — PostFinance (@PostFinance) 9. Januar 2017

9. Januar: Neue Warnung Danke für die Infos. Anscheinend läuft E-Finance noch nicht störungsfrei. Wir gehen dem nach. Ihr hört von uns! — PostFinance (@PostFinance) 9. Januar 2017

Weitere Warnung Leider läuft E-Finance noch alles andere als stabil. Wir arbeiten mit höchster Priorität an der Lösung und der Stabilisierung. (1/3) — PostFinance (@PostFinance) 9. Januar 2017

Entwarnung Die Verfügbarkeit des E-Finance ist seit 24 Stunden stabil. Wir kehren zum Normalbetrieb zurück. — PostFinance (@PostFinance) 10. Januar 2017

