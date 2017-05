Bild: KEYSTONE

Die SBB will nicht mehr: Autoverlad am Simplon wird anderem Betreiber abgeben

Die SBB will den Autoverlad am Simplon künftig nicht mehr weiterbetreiben. Damit wird ab Dezember – nach Ablauf der Konzession – der Weg frei für andere Betreiber. Mögliche Nachfolger sind die BLS und die RegionAlps AG, für die auch eine Partnerschaft in Frage kommt.

Die SBB bestätigte am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda einen Bericht des «Walliser Boten». Als bisherige Betreiberin der Strecke Brig – Iselle (I) will sie sich demnach nicht mehr um die Konzession für den Autoverlad bewerben. Sie begründet ihren Entscheid damit, dass sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren wolle.

An der Konzession zeigen laut dem «Walliser Boten» bisher die BLS und die RegionAlps AG Interesse. Bei der Firma RegionAlps handelt es sich um eine Tochter der SBB für den Regionalverkehr im Wallis.

Die in Bern ansässige BLS betreibt seit Dezember 2016 bereits den regionalen Bahn-Personenverkehr südlich des Simplons, zwischen Iselle und Domodossola. Das Unternehmen übernahm die Regionalverkehrskonzession auf dieser Strecke von der SBB.

BLS-Sprecherin Helene Soltermann bestätigte am Dienstag gegenüber dem Regionaljournal Bern Freiburg Wallis von Schweizer Radio und Fernsehen SRF, dass zwischen der BLS und der RegionAlps informelle Gespräche im Gang seien, um eine mögliche Zusammenarbeit auszuloten.

«Wir sind miteinander im Gespräch», sagte Soltermann. Die Gespräche mit RegionAlps verliefen konstruktiv. «Wir schauen jetzt, wie wir das Angebot zusammen verbessern könnten.» Die BLS wolle am Simplon nicht nur das Angebot des regionalen Personenverkehrs verbessern, sondern auch jenes für die Autofahrer.

Der Autoverlad an sich wird jedoch nicht in Frage gestellt. Der Kanton Wallis wolle künftig an diesem Angebot festhalten, sagte Stefan Burgener, Sektionschef Verkehr beim Kanton Wallis, gegenüber dem Regionaljournal Bern Freiburg Wallis.

Das Ziel sei, den heutigen 90-Minuten-Takt des Autoverlads künftig zu einem Stundentakt auszubauen. Dazu bestehe eine Nachfrage. Der derzeitige Fahrplan sei für die Kunden nicht gerade ideal.

Der Betrieb des Simplon-Autoverlads zwischen Brig und Iselle wurde 1959 aufgenommen. Zwischen 1993 und 2004 wurde der Betrieb zwischenzeitlich eingestellt. (sda)

