Schweizer Konsumenten zahlen 60 Prozent mehr als im EU-Schnitt

In Deutschland lebt es sich günstiger als in den meisten EU-Nachbarstaaten. Schweizer Konsumenten hingegen müssen im europäischen Vergleich am tiefsten in die Tasche greifen.

«Lediglich in Polen und der Tschechischen Republik waren die Lebenshaltungskosten niedriger als in Deutschland», teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mit.

Umfrage Gehst du im Ausland einkaufen? Ja, die Preise sind einfach zu verlockend.

Nein, ich will mein Geld in der Schweiz ausgeben, auch wenn es teurer ist.

Schweizer Detailhändler müssen die Preise senken, dann geht auch niemand mehr ins Ausland.

Abstimmen 27 Votes zu: Gehst du im Ausland einkaufen? 22% Ja, die Preise sind einfach zu verlockend.

26% Nein, ich will mein Geld in der Schweiz ausgeben, auch wenn es teurer ist.

44% Schweizer Detailhändler müssen die Preise senken, dann geht auch niemand mehr ins Ausland.

Demnach lag das Preisniveau in Deutschland für die privaten Konsumausgaben - von Lebensmitteln bis zu Wohnungsmieten - im vergangenen Jahr zwar um 3.6 Prozent über dem Schnitt der Europäischen Union.

Teils viel deutlicher fällt die Differenz jedoch bei den direkten Nachbarn aus, so in Österreich (plus 6.6 Prozent), Frankreich (plus 8.1), Belgien (plus 9.1), den Niederlanden (plus 10.6), Luxemburg (plus 23.7) und Dänemark (plus 38.7).

In osteuropäischen Ländern liegen die Preise dagegen mitunter drastisch unter dem EU-Schnitt. In Polen sind es etwa 47.1 Prozent, in Tschechien 34.5 Prozent.

Teuerstes Pflaster bei den europäischen Staaten ausserhalb der EU ist die Schweiz. Hier mussten die Konsumenten für den Erwerb eines repräsentativen Warenkorbs 61.5 Prozent mehr bezahlen als im EU-Schnitt, gefolgt von Island (plus 47.0) und Norwegen (plus 39.6).

Am unteren Ende liegen Mazedonien (minus 53.6) und Albanien (minus 51.2). (sda/reu)

Das könnte dich auch interessieren: Das Bundesrats-Karussell dreht bereits: Diese Politiker könnten Burkhalter beerben EU schafft jetzt die Roaming-Gebühren ab – darum zahlen Schweizer nun gar mehr Medikamente neu interpretiert – Teil 2! 20 Gründe in Bildern, warum du deinen Bart nicht abrasieren solltest Heftiges Gewitter in der Schweiz Kein Ende in Sicht: Gebäude des Obersten Gerichtshofs in Venezuela angezündet Ermittler nimmt Trumps Schwiegersohn ins Visier Good-News für Betroffene – Start-up bringt App gegen Migräne Verdiente Krönung einer grandiosen Karriere: Mark Streits kurioser Stanley-Cup-Triumph Dress like a «Goodfella»: So geht der perfekte Mafia-Look – vom Hut bis zum Hemdkragen Putin-Kritiker Nawalny muss ins Gefängnis: «Jetzt verpasse ich Depeche Mode» US-Haftbefehl gegen Erdogans Leibwächter Durchbruch bei Griechenland-Hilfe Trump will Reisebestimmungen für Kuba verschärfen Ein Abend im Luxus-Restaurant: So sieht ein Menü für 400 Franken aus Starkoch Gordon Ramsay kriegt Filet auf einem Dachziegel serviert ... und ist sprachlos Roman Josi mit Tränen in den Augen: «Es war die beste Zeit unseres Lebens» Macron-«Tsunami» bei Parlamentswahl: Der Durchmarche Lucrezia Borgia: Die päpstliche Bastardbrut der Renaissance «Die mächtigste Konsole der Welt» – diese 5 Dinge musst du über die neue Xbox One X wissen Die verlorene Ehre von Jonas Projers Skandalgast Christian K. – Ein Drama in 5 Akten ACHTUNG! An alle Badigänger: Macht euch auf diese 10 Typen gefasst! Die 5 Phasen der Trennung Was läuft mit der heutigen Gesellschaft falsch? Diese 16 Bilder zeigen's auf brutale Weise Wir haben einen neuen Bundesrat! Und er ist fresh! «Bin bei der Freundin stecken geblieben» – die verrücktesten Ausreden im Regionalfussball «Das ist für Syrien»: Islamist attackiert in Paris Polizisten – Touristen geraten in Panik «Noch vor Kurzem hätte ich das für unmöglich gehalten» – Hamid und Mohammad im Bundeshaus 10 Dinge, die du über den neuen Bundesrat wissen musst! Jupiter ist nicht nur der grösste Planet – er hält noch einen anderen Rekord Plötzlicher Sinneswandel – Trump ruft in Katar-Krise zur Einigung auf Kalifornien pfeift auf Trump und unterzeichnet Klimaabkommen mit China Saudi-Arabien vs. Katar: Darum geht es beim Showdown am Golf Blitzkrieg in der Wüste – wie Israel in sechs Tagen sein Gebiet vervierfachte Der HomePod und neue Pro-Geräte – die Apple-Keynote im Überblick 37 eklige Dinge, die wir insgeheim alle fürchterlich geniessen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo