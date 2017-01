Bild: KEYSTONE

Zürich veröffentlicht erstmals Zahlen zu Expats-Wohnungen: Das sind die wichtigsten Punkte

Die Stadt Zürich veröffentlicht zum ersten Mal Zahlen zu Apartmentwohnungen. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse:

In Zürich gibt es 2400 Apartmentwohnungen

Von den 2400 Apartmentwohnungen ist in 1000 Wohnungen niemand gemeldet. Das heisst, sie standen entweder leer oder wurden touristisch sowie durch andere Kurzaufenthalter genutzt

Was sind Apartmentwohnungen?

Darunter fallen möblierte Wohnungen, die professionell bewirtschaftet sind. Solche werden meistens auch für eine kürzere Zeit vermietet. Bei zahlreichen Apartmentwohnungen werden Dienstleistungen wie Reinigungs-, Wäsche- oder Concierge-Services angeboten.

Wie viel Prozent des gesamten Wohnungsbestandes sind Apartmentwohnungen?

Die 2400 Apartmentwohnungen entsprechen 1,1 Prozent des gesamtstädtischen Wohnungsbestandes. Apartmentwohnungen sind im Durchschnitt 45 Quadratmeter gross. Sie liegen gut – vor allem im Stadtkern, in den Kreisen 4 und 8 sowie in Wiedikon und Unterstrass. Zusätzlich in Oerlikon und Seebach.

Wer sind die Bewohner?

63 Prozent der Bewohner von Apartments sind zwischen 20 und 39 Jahre alt. 93 Prozent der Apartment-Bewohner zogen in den letzten Jahren nach Zürich. Rund ein Viertel kommt aus Indien. Auffällig viele kommen zudem aus West- und Osteuropa sowie den USA.

Wie viele der Apartmentwohnungen sind Airbnb?

Mehr und mehr Anbieter von Apartmentwohnungen schreiben die Wohnungen auf Airbnb aus. Aktuell sind es rund 1100 Wohnungen.

