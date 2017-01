Unrentable Frachter und Tanker kosten den Bund täglich 33'000 Franken

Globalisierung und Grossflottenpolitik

75 Jahre Hochseeschifffahrt: Letztes Jahr feierte die Schweizer Hochseeflotte noch stolz ihr rundes Jubiläum, obwohl sich der Niedergang und die grossen Probleme längst abzeichneten.

1941, während des Zweiten Weltkriegs also, war es die «Calanda», die als erstes Schiff unter Schweizer Flagge ging. Derzeit umfasst die Flotte 50 Schiffe: 30 Massengutfrachter, 12 Mehrzweckfrachter, 1 Bitumentanker und 7 Produktentanker. So steht es im «Bericht zur versorgungspolitischen Bedeutung der Hochseeschifffahrt», den im letzten Dezember das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) von Bundesrat Schneider-Ammann veröffentlichte.Die Hochseeflotte wurde vom Bundesrat gegründet, um im Krisenfall die Versorgung mit wichtigen Gütern mit eigenen Mitteln sicherstellen zu können.

Daher stellt der Bund den Schiffsbetreibern Bürgschaftskredite zur Verfügung, damit sie Schiffe kaufen können. Bis 1997 betrug der Kredit 350 Millionen Franken, dann wurde er auf 600 Millionen erhöht. Laut WBF-Bericht wurden erstmals nicht nur sicherheitspolitische Überlegungen angestellt, sondern «auch Überlegungen zum weltwirtschaftlichen Strukturwandel im Zuge der Globalisierung». Aber man wollte immer mehr, und 2007 wurde der Kredit sogar auf 1.1 Milliarden erhöht.

Ziel war es, acht mittelgrosse Produktentanker zu beschaffen, die «sowohl Chemikalien und Mineralölprodukte als auch Ethanol transportieren» konnten. So habe die Schweiz heute weit mehr Schiffe, «als zur Sicherung der Versorgung des Landes» notwendig wären, so der WBF-Bericht von 2016. Und weil die Schifffahrtsmärkte seit 2008 eingebrochen seien, hätten sich die «finanziellen Risiken des Bundes als Bürge» stark erhöht. WBF-Fazit: «Mehrere Schweizer Reedereien mit Bundesbürgschaften sind von der Krise betroffen.» Weitere Hiobsbotschaften scheinen programmiert. (hay)