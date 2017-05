666 Pistenkilometer für 666 Franken: Skigebiete im Berner Oberland spannen zusammen

Im kommenden Winter dürfen sich Winterfreaks im Berner Oberland freuen. Die Jungfrau Ski Region, Adelboden, Hasliberg und Gstaad bieten ein neues Abo an, schreibt die «Jungfrauzeitung». Für 666 Franken kann man die ganze Saison die 666 Pistenkilometer aller vier Gebiete befahren. Damit übertrumpfen die vier grossen Berner Bergbahnen sogar das bisher grösste Skigebiet Les Portes du Soleil im Wallis.

Die Idee für den Zusammenschluss ging von den Jungfrau Bahnen aus. Das Konzept überzeugte auch die anderen drei Gebiete. «Mit einem Franken pro Pistenkilometer haben wir ein originelles Marketing-Angebot und einen fairen Preis für hohe Qualität in den vier Skigebieten», sagt Urs Kessler, CEO der Jungfraubahnen, zur Zeitung.

Der Vorverkauf der Saisonabos beginnt am 1. September. Bis zum 15. Dezember kostet das Abo für Erwachsene 666 Franken, für Jugendliche 499 und für Kinder 333 Franken. Danach bewegt sich die Preisspanne zwischen 475 für Kinder und 950 Franken für Erwachsene.

Die schneearmen Winter und der hohe Konkurrenzdruck führt in Schweizer Skigebieten immer wieder zu Innovationsbedürfnis. So hatte Saas-Fee in der vergangenen Saison angekündigt, die Saisonkarte für nur 222 Franken anzubieten. Der Deal komme aber nur zustande, wenn sich genügend Interessierte fänden, teilten die Betreiber mit. Der Coup funktionierte. Die 3-Jahres-Saisonkarte ist mittlerweile ausverkauft. (leo)

