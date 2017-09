Klaus Schwab: «Ein Hamburger am WEF kostet vier Mal mehr als in Zürich»

Bild: KEYSTONE

WEF-Gründer Klaus Schwab hat die Preise in der Alpenstadt Davos während des jährlichen Zusammentreffens von Politikern und Managern kritisiert. «Wir erwarten, dass das Problem gelöst wird», sagte Schwab in einem Interview.

Davos sei wichtig, sogar wichtiger als je zuvor, sagte der Gründer des World Economic Forums (WEF) am Montag in einem in der «Südostschweiz» publizierten Interview. Gleichzeitig mit dem Bekenntnis zum bisherigen WEF-Standort kritisierte Schwab die hohen Preise.

Er erwarte, dass das Problem gelöst werde. «nicht nur in unserem eigenen Interesse», betonte Schwab. Hohe Preise schadeten auch dem Ruf der Schweiz, dem Tourismus in der Schweiz ganz allgemein.

Der Preise wegen habe es während des WEF noch jedes Jahr Reklamationen gegeben. Schwab nannte ein Beispiel: «Wenn etwa ein Hamburger vier Mal mehr kostet als in Zürich oder zehn Mal mehr als in Mumbai.» Und die Annahme, dass die Leute, die nach Davos kämen, über Mittel verfügten, um das verkraften zu können, sei falsch, sagte Schwab.

Nachfolgerin Doris Leuthard?

Bild: KEYSTONE

Der WEF-Gründer machte überdies deutlich, dass er sich mit 79 Jahren fit genug fühlt, um das Jahrestreffen weiterhin zu organisieren und zu leiten. Zu Spekulation, wonach Bundesrätin Doris Leuthard seine Nachfolgerin werden könnte, wollte er sich nicht äussern.

Er mache jedes Jahr seinen Fitnesstest, sagte Schwab. Er müsse 1000 Meter Höhe in weniger als zwei Stunden und fünfzehn Minuten schaffen - von Zermatt hoch nach Schwarzsee. «Und ich habe den Test auch dieses Jahr wieder bestanden», sagte der WEF-Gründer, der zusammen mit seiner Frau das Davoser Ehrenbürgerrecht besitzt. (sda)

10 Typen, die jedes gemütliche Znacht crashen (und deshalb gar nicht kommen sollten) 3m 9s 10 Typen, die jedes gemütliche Znacht crashen (und deshalb gar nicht kommen sollten) Video: watson

Das könnte dich auch interessieren: Das sind offiziell die 5 schwierigsten Fragen der Theorie-Prüfung – antwortest du richtig? «Muslime sind wie afrikanische Karpfen» – das ist der wohl gefährlichste Mönch der Welt «Scrubs»-Doktor macht eine überraschende Entdeckung – und er ist wirklich nicht allein damit 1348 Franken für das iPhone X?! Diese 5 Smartphones sind auch rahmenlos und viel günstiger

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo