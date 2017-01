bild: Walter pfeiffer

Der «schonungslose Bildererzähler» – Andri Pol ist Schweizer Fotograf des Jahres 2017

Die Swiss Photo Academy hat entschieden: Andri Pol ist der Fotograf des Jahres 2017. Die Jury zeichnete den Künstler und Bildredaktor am Freitagabend im Rahmen der Ausstellung «photo17» aus.

«Er ist ein Bilderzähler, mit Witz, schonungslos, ohne bös zu sein»

Pols Bilder seien «geprägt von schrägen Momentaufnahmen» und von «skurrilen Details», schrieb die Swiss Photo Academy am Freitag in einem Communiqué. Der Berner tauche ein in fremde Welten und versuche Gegensätze in einem Bildrahmen zu vereinen. «Er ist ein Bilderzähler, mit Witz, schonungslos, ohne bös zu sein», wird der Juryvorsitzende und ehemalige «Tages-Anzeiger»-Chefredaktor Res Strehle zitiert.

Bilder, die Geschichten erzählen...

Der Preisträger ist neben seiner Tätigkeit als Bildredaktor beim Magazin «Geo Schweiz» freier Fotograf für «Das Magazin», den «Stern», das «Neon» oder das «Sunday Time Magazine». Das Fotografieren brachte sich Pol selber bei, Weiterbildungen genoss er etwa in London.

Lifetime Award für Walter Pfeiffer

Am Freitagabend wurde auch Modefotograf und Grafiker Walter Pfeiffer ausgezeichnet. Er erhielt den Lifetime Award. Pfeiffer ist international bekannt und veröffentlichte etwa zahlreiche Arbeiten in der «Vogue». Die Fotografie-Werkschau «photo17» in den Industriehallen des Maag-Areals ist noch bis am 10. Januar zu sehen. (ohe/sda)

Bild: KEYSTONE

Kunst, Kunst, Kunst! Ordentlich! Künstler macht wilde Graffitis leicht lesbar Es ist an der Zeit, den malenden Valentin Lustig in seinem Atelier an der Langstrasse zu besuchen Die Frau mit dem Fleisch – oder was ein «Luxustouristen-Paket» in den Walliser Alpen mit Migrationspolitik zu tun hat Wie H.R. Giger zum Film kam? Es hat mit Drogen, «Dune» und Salvador Dalí zu tun Vielleicht krieg' ich jetzt einen Zusammenschiss, aber ich kann diese nackte, grenzauflösende Menstruations-Kunst einfach nicht mehr sehen Ab in den Abfall! Kunst, die eine Wegwerfreaktion auslöst Der «Stricher» ist in Zürich zurück: Harald Naegeli sprayt seinen Zorn an die Wand Diese kleinen Superheldinnen sind dem strengen viktorianischen Zeitalter entflohen Über das Leben von «Tags» – Die verachteten Zeichen der modernen Stadt bekommen eine eigene, liebevolle Ausstellung Eine Künstlerin schenkt Opfern von häuslicher Gewalt gratis Tattoos. Und die Ergebnisse sind ... einfach unglaublich Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Gina226 - 6.4.2016

Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️ Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️