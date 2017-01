Der Januar wird zum Alk-freien Monat – warum tun wir uns das an?

Die Kilo purzeln, das Sozialleben leidet

Was bringt es dem Körper keinen Alkohol zu trinken? Redakteure des New Scientist machten den Selbsttest. Sie tranken einen Monat nicht und liessen sich danach untersuchen. Resultat: Die 14 Redakteure hatten im Durchschnitt 15 Prozent weniger Fett in der Leber und 16 Prozent weniger Glucose im Blut. Zudem nahmen sie durchschnittlich 1,4 Kilogramm ab. Sie gaben aber an, ihr soziales Leben habe während dieser Zeit gelitten (feb).