Zürich sagt Nein zur Fremdspracheninitiative – die kantonalen Vorlagen im Überblick

Zürich sagt Nein zur Fremdspracheninitiative

Bild: KEYSTONE

Die Zürcher Volksschüler werden auch in Zukunft Englisch und Französisch in der Primarschule lernen. Das Stimmvolk lehnt eine Initiative ab, welche die zweite Fremdsprache in die Oberstufe verbannen wollte.

Bereits vor der Auszählung aller Stimmen stand fest, dass die Volksinitiative der Lehrerverbände «Mehr Qualität – eine Fremdsprache an der Primarschule» Schiffbruch erleidet. Gemäss dem Verantwortlichen für die Hochrechnungen im Kanton Zürich, Peter Moser, wird die Initiative abgelehnt.

Mit diesem Entscheid bestätigte das Zürcher Stimmvolk seine Haltung. 2008 hatte es sich deutlich für das Harmos-Konkordat ausgesprochen, welches die Einführung von zwei Fremdsprachen auf der Primarstufe regelt. Und bereits 2006 war die Beibehaltung der zweiten Fremdsprache in der Primarstufe an der Urne klar angenommen worden.

Schwyz sagt Nein zur KESB-Initiative

Bild: KEYSTONE

Im Kanton Schwyz geht das Vormundschaftswesen nicht wieder zurück in die Obhut der Gemeinde. Das Stimmvolk hat am Sonntag die KESB-Initiative der SVP knapp abgelehnt.

Der Nein-Stimmenanteil betrug 51 Prozent. 24'511 Personen waren gegen die Initiative «Keine Bevormundung der Bürger und Gemeinden», 23'199 stimmten dafür. Die Stimmbeteiligung lag bei 47 Prozent. Somit bleibt beim Schwyzer Vormundschaftswesen alles beim Alten.

Mit der Einführung von Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden hatten die Kantone auf Geheiss des Bundes 2013 das Vormundschaftswesen reorganisiert. Im Kanton Schwyz übernahm das kantonale Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz sowie jenes in Innerschwyz die Aufgabe von den Gemeinden.

Walliser wollen Baulandreserven um 1400 Fussballfelder verkleinern

Bild: KEYSTONE

Der Kanton Wallis wird in den nächsten 15 Jahren die Baulandreserven um 1000 Hektaren oder 1400 Fussballfelder verkleinern, um die Zersiedelung zu bremsen. Die kantonale Umsetzung des Raumplanungsgesetzes ist mit 72,79 Prozent angenommen worden.

Nach einem emotional geführten Abstimmungskampf nahmen die Walliser Stimmberechtigten das kantonale Ausführungsgesetz zum revidierten Raumplanungsgesetz des Bundes (RPG) mit 64'222 Ja- zu 24'012 Nein- Stimmen an. Sie folgten damit dem Vorschlag der Kantonsregierung sowie der Mehrheit der grossen Parteien mit Ausnahme der SVP. Die Stimmbeteiligung betrug 42,48 Prozent.

Luzern will keine höheren Steuern

Im Kanton Luzern müssen Regierung und Parlament die Staatsausgaben kürzen, um den Haushalt ins Lot zu bringen. Die Stimmberechtigten haben sich gegen Mehreinnahmen durch eine Steuererhöhung im Umfang von 64 Millionen Franken ausgesprochen.

Die Erhöhung des allgemeinen Steuerfusses von 1,6 auf 1,7 Einheiten wurde mit 54,3 Prozent oder 66'020 zu 55'467 Stimmen abgelehnt. Die Stimmbeteiligung lag bei 45,6 Prozent. Das Volk verwehrt damit nach 2014 eine weitere Steuererhöhung und korrigiert die bürgerliche Finanzpolitik von Regierung und Parlament.

Basel Land lehnt Vollspital ab

Das Baselbieter Bruderholzspital nahe der Stadt Basel muss künftig keine «erweiterte Grundversorgung» als Vollspital anbieten. Die Stimmberechtigten haben am Sonntag die Initiative «Ja zum Bruderholzspital» mit 67,2-Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.

Mit 51'450 gegen 25'100 Stimmen fiel das Resultat deutlich aus, dies bei einer Stimmbeteiligung von 42,04 Prozent. Die Bruderholz-Initiative hatte «zur Erhaltung der medizinischen Grundversorgung im Kanton Basel-Landschaft» eine Änderung des kantonalen Spitalgesetzes verlangt.

Schaffhauser Grossaktionäre müssen nicht mehr bezahlen

Schaffhausen bleibt beim tiefen Steuersatz für GrossaktionäreSchaffhauser Unternehmer können aufatmen. Die Stimmberechtigten haben die SP-Initiative «Keine Steuergeschenke für Grossaktionäre» mit 58,1 Prozent Nein-Stimmen bachab geschickt. Damit müssen Personen, die mindestens 10 Prozent des Kapitals einer Firma besitzen, ihre Erträge weiterhin nur zum halben Satz versteuern.

Solothurn hält an Lehrplan 21 fest

Bild: KEYSTONE

Der Angriff auf den Lehrplan 21 bleibt auch im Kanton Solothurn chancenlos. Die Stimmberechtigten haben eine Volksinitiative deutlich verworfen, die den umstrittenen Lehrplan verhindern wollte. Fünf weitere Kantone hatten bislang ähnliche Begehren abgelehnt.

Die Initiative «Ja zu einer guten Volksschule ohne Lehrplan 21» scheiterte gemäss Zwischenergebnis mit einem Nein-Stimmenanteil von 64 Prozent. Ausgezählt sind 92 von 109 Gemeinden.

Nicht mehr Geld für Prämienverbilligung im Aargau

Der Kanton Aargau muss nicht deutlich mehr Geld für die Verbilligung von Krankenkassenprämien aufwenden. Die Stimmberechtigten haben die SP-Volksinitiative «Bezahlbare Krankenkassenprämien für alle» sehr deutlich abgelehnt.

Das Begehren scheiterte mit einem Nein-Stimmenanteil von 65,95 Prozent (Nein: 111'444 , Ja 57'540). Die Stimmbeteiligung lag bei 41,67 Prozent.

Uri lehnt Initiative gegen Neulenkerkurse hauchdünn ab

Uri muss sich nicht mit einer Standesinitiative in Bern für die schweizweite Abschaffung der obligatorischen Weiterbildungskurse für Neulenker einsetzen. Das Stimmvolk hat am Sonntag die Initiative der Jungen SVP knapp abgelehnt.

Der Nein-Stimmenanteil betrug 50,7 Prozent. 4'727 Personen lehnten die Initiative der Jungpartei ab, 4'591 sagten Ja. Die Stimmbeteiligung lag bei rund 37 Prozent.

(wst/sda)

Die Geschichte des Schweizer Atomausstiegs in 15 Bildern

