Die Hater-App zeigt uns: Zürcher verabscheuen Lady Gaga, Genfer Geizhälse

Eine exklusive Auswertung der Daten der Dating-App Hater hat gezeigt, was Schweizer am meisten hassen. Es gibt aber auch krasse regionale Unterschiede.

Die Dating-App Hater funktioniert ganz einfach: Menschen, die das gleiche Hassen können sich zu einem Essen verabreden. App-Entwickler Brendan Alper hat watson verraten, was die Schweizer mehr hassen, als alle anderen. Die Resultate findest du hier:

Nun wollten wir weiter wissen, ob es regionale Unterschiede gibt. Die meisten Schweizer Hater-User wohnen im Kanton Genf oder Zürich. Wir haben also gefragt, was in den beiden Kantonen mehr gehasst wird als im weltweiten Durchschnitt.

Hier die Top-10-Listen aus Genf und aus Zürich:

Diese 10 Dinge hassen Genfer am meisten

Diese 10 Dinge hassen Zürcher am meisten

Der Zürcher kann den Hipster-Lifestyle mit karierten Hemden, Tofu und Selfie-Stick nicht leiden. In Genf hingegen bietet die Liste mit Trinkgeld-Politik, Atombomben und polizeilichen Stichproben durchaus politisches Potential.

Bei den 10'000 schweizweiten Usern insgesamt sieht die Auswahl so aus:

Nach so viel Hass etwas Liebe. Liebe Tierchen!

Das könnte dich auch interessieren: Fiala redet und redet – doch Girod macht in nur 40 Sekunden alles klar Coop hat es wieder getan – das Glace-Gate und 7 weitere seeehr unauffällige Kopien Ätschi Bätschi! In der «Bachelorette» gibts Männer im Bett und beim Halbblutt-Ballett Liebe Schweiz, ich checke deine Begrüssungs-Rituale auch nach 5 Jahren noch nicht Nach der Attacke auf Rüfenacht – kommt es im Spielerhotel noch zu einer Schlägerei? Fünf Geschichten, die zeigen, dass im Schweizer Nachtleben immer noch einiges schiefläuft Das lustige Preis-Ratequiz aus dem völlig gaga gewordenen Stadtzürcher Immobilien-Markt Der wohl bekannteste Rücken von Instagram – er war schon fast überall Ist Trump verrückt? Und wenn ja: Wie kann er gefeuert werden? Heisser Scheiss von heissen Menschen! Auch bei Folge 3 der «Bachelorette» sind wir dabei Trump macht den Nixon: Wird Comeys Entlassung sein Watergate? Zuwanderungs-«Arena»: BaZ-Somm ist im Dichtestress und SP-Wermuth trocknet alle ab 18 unterschätzte Städte in Europa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun Aus aktuellem Anlass: 10 flache Franzosenwitze (über die wir trotzdem lachen können) Brigitte Macron – so tickt die neue «Première Dame» Und hier kommen 22 perfekte Bilder und Gifs, die dich sogar am Montag glücklich machen Swisscom, Sunrise, Salt, M-Budget oder doch Lyca? Der Vergleich zeigt, wer günstiger ist Eine Fremdsprache in der Primarschule? Jawohl – mais français, s'il vous plaît! Hier nun ein paar Leute, die sich «attraktiver» photoshoppen wollten – und scheiterten Von Joint bis Pink Floyd: Das sind die Reaktionen zur neuen 20er-Note «Ich kann euch beim Sex hören» und 18 andere geniale WiFi-Namen, die du klauen solltest Frauen legen den Tampon beiseite: Was du über «Free bleeding» wissen musst Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo