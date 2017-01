Mann findet in Stadt Zürich rund 28'000 Euro – Besitzer ermittelt

Ein Mann hat am Donnerstagmorgen im Stadtzürcher Kreis 6 rund 28'000 Euro gefunden. Das Geld war in einem Sonnenbrillenetui verstaut, das in einem Schneehaufen lag. Der Besitzer des Geldes konnte mittlerweile ausfindig gemacht werden.

Der Finder, ein 49-jähriger Holländer, gab das Geld auf einem Polizeiposten ab, wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilte. Von dort ging das Geld weiter ins Fundbüro der Stadt Zürich.

Die Mitarbeitenden des Fundbüros stiessen bei ihren Abklärungen auf einen 31-jährigen Mann, der den Verlust von rund 28'000 Euro gemeldet hatte. Der Mann wurde umgehend kontaktiert und konnte beweisen, dass er der Besitzer des gefundenen Bargeldes ist.

Der ehrliche Finder habe auf jeden Fall Anrecht auf einen Finderlohn, heisst es weiter. (sda)

