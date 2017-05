Das lustige Preis-Ratequiz aus dem völlig gaga gewordenen Stadtzürcher Immobilien-Markt

«Boah! Das Haus kostet im Fall eine Million!» – ein Satz aus meiner Kindheit. Das war vor 30 Jahren.

Der Spruch hat auch heute noch Gültigkeit. Doch seine Bedeutung ist gegenteilig. Zeigten wir uns vor 30 Jahren noch tief beeindruckt von einem «Millionenhaus», sind wir heute überrascht, ein solches Schnäppchen vorzufinden. Wenigstens in der Stadt Zürich. Laut Wüst&Partner liegt der durchschnittliche Verkaufspreis eines Hauses hier mittlerweile bei 2,4 Millionen Franken – schweizweit liegt er bei 900'000. In dem Sinn folgt nun das ironiefreie Spiele-Quiz: Errate den Immobilienpreis!

Fall 1: Der Zuckerwürfel neben der offenen Rennbahn

Unser erstes Rate-Objekt steht an der Salvatorstrasse gleich in der Nähe der offenen Rennbahn in 8050 Zürich-Oerlikon. Es wurde vor ein paar Wochen auf diversen Immobilien-Portalen feilgeboten.

Die Eckdaten:

Objekttyp: Freistehendes Häuschen

Zimmer: 5

Anzahl Etagen: 2

Wohnfläche: 100 m 2

Grundstückfläche: 419 m 2

Baujahr: 1938

Die Pros

Das Haus befindet sich in einem sehr guten und gepflegten Zustand. Einziehen ist nach ein paar Malerarbeiten sofort möglich. Erst kürzlich wurde eine neue Heizung installiert. Die Nasszellen sind schlicht, aber praktisch, die Einbauküche zwar nicht mehr State of the Art, tut's aber noch ein paar Jahre. Die Bausubstanz ist für das Alter hervorragend.

Das Haus steht frei und besitzt einen tollen Garten mit Sitzplatz. Dank einer Sonderregelung kann ausgebaut werden – auf der einen Seite bis 0,5 Meter an den angrenzenden Weg. Kommt es zur geplanten Umzonung, darf der Käufer eine Etage aufstocken. In der Nähe befindet sich ein Schulhaus.

Die Cons

Mit 100 Quadratmetern Wohnraum ist das Haus klein bis mickrig. Im Keller sind ein paar Wände von Schimmel befallen. Einbauschränke existieren nicht, was den sowieso schon beschränkten Wohnraum zusätzlich belastet. Einkaufsmöglichkeiten und ÖV sind für städtische Verhältnisse eher weit entfernt.

«Da muss du zuschlagen!» Ratschlag eines verwandten Immobilienkenners zu diesem Angebot

Das Haus wurde im Bietverfahren verkauft – das bedeutet, dass die Partei den Zuschlag erhielt, die nach zwei Bietrunden das höchste Angebot unterbreitete. Dieser Betrag ist uns nicht bekannt. Was wir aber kennen, ist die Verhandlungsbasis. Der Tiefstpreis quasi, mit dem die Versteigerung begann.

Und nun zu unserer Frage:

Umfrage Wie hoch war die Verhandlungsbasis für das 100-m2-Häuschen? 800'000 Franken

900'000 Franken

1'000'000

1'100'000

1'200'000

1'300'000

1'400'000

Abstimmen 4 Votes zu: Wie hoch war die Verhandlungsbasis für das 100-m2-Häuschen? 0% 800'000 Franken

0% 900'000 Franken

0% 1'000'000

0% 1'100'000

25% 1'200'000

25% 1'300'000

0% 1'400'000

Für die Antwort auf die Bombe klicken.

Wie bereits erwähnt, kennen wir den tatsächlichen Verkaufspreis nicht. Aus Gründen der Vertraulichkeit dürfen wir auch das genaue Höchstgebot nach der ersten Bietrunde (von dem wir Kenntnis haben) nicht veröffentlichen. Soviel darf aber verraten werden: Der Betrag bewegt sich in der Region des Preises für diese 6-Schlafzimmer-Villa mit grosszügigem Umschwung in Warren, NY, USA.

Umfrage Und du so? Was für ein dummer Vergleich!

Was für ein dummer Vergleich - aber schon interessant!

Shiiiiiiiiiiiiiiit.

Mit der Information ergoogle ich jetzt gleich den Betrag, höhö.

Abstimmen 2 Votes zu: Und du so? 0% Was für ein dummer Vergleich!

0% Was für ein dummer Vergleich - aber schon interessant!

0% Shiiiiiiiiiiiiiiit.

0% Mit der Information ergoogle ich jetzt gleich den Betrag, höhö.

Wenn wir schon dabei sind: Häuser und Villen für 1 Million Franken - in Europa

Fall 2: Das Arbeiterhäuschen beim Milchbuck

Das nächste «renovationsbedürftige Bijou» (O-Ton Verkaufsbeschrieb) steht an der Guggachstrasse beim Milchbuck.

Die Eckdaten

Objekttyp: Reihen-Eck-Einfamilienhaus

Zimmer: 7.5 laut Verkaufsbroschüre – in Realität eher 6.5

Etagen: 3

Wohnfläche: 200 m 2 (Netto wohl eher 170 m 2)

(Netto wohl eher 170 m Grundstückfläche: 353 m 2

Baujahr: 1930

Die Pros

Die Wohnfläche ist grosszügig, die Lage in der Stadt könnte für Familien besser fast nicht sein: Schulhaus in der Nähe, ruhige Strasse, Einkaufsmöglichkeiten wenige Meter entfernt, ebenso die ÖV (Buchegg-Platz, Guggach & Milchbuck). Tennis-, Fussball- und Spielplatz befinden sich gleich um die Ecke.

Die Cons

Das Haus ist renovationsbedürftig, die Küche aus den 70ern, ein Bad mit altbackenen rosafarbenen Fliesen versehen. Ausserdem handelt es sich um ein Reihen-Eck-Einfamilienhaus. Viel Spielraum für Aus- oder Umbauten gibt es nicht. Der Garten ist klein, die Garage im Keller fast noch kleiner und vor allem nur von aussen betretbar.

«Biete mal die Hälfte und schau, was passiert.» ratschlag eines verwandten immobilienkenners zu diesem angebot

Das Haus wird an den Höchstbietenden verkauft.

Umfrage Wie viel wollen die Verkäufer für dieses Haus? 1'500'000

1'600'000

1'700'000

1'800'000

1'900'000

2'000'000

2'100'000

Jetzt aber!

2'200'000

2'300'000

2'400'000

2'500'000

2'600'000

2'700'000

2'800'000

Abstimmen 3 Votes zu: Wie viel wollen die Verkäufer für dieses Haus? 0% 1'500'000

0% 1'600'000

0% 1'700'000

0% 1'800'000

0% 1'900'000

0% 2'000'000

0% 2'100'000

0% Jetzt aber!

0% 2'200'000

0% 2'300'000

0% 2'400'000

0% 2'500'000

0% 2'600'000

0% 2'700'000

33% 2'800'000

Für die Antwort auf die Bombe klicken.

Ja, sorry. Uns ist die Puste zu früh ausgegangen. Nun aber zu etwas Erfreulicherem – was man nämlich anderswo für diesen Preis bekommt. Zum Beispiel in Rio: Eine ganz und gar nicht renovationsbedürftige 4-Schlafzimmer-Villa mit 450 Quadratmetern Wohnraum und Pool und Sicht aufs Meer und Fitnessraum und Sauna mit Eisbad und Pizzaofen und sonst noch so Sachen.

Umfrage Und? Schon wieder so ein doofer Vergleich!

Wieso Milchbuck, wenn ich Zuckerhut haben kann!

Abstimmen 3 Votes zu: Und? 0% Schon wieder so ein doofer Vergleich!

33% Wieso Milchbuck, wenn ich Zuckerhut haben kann!

Wenn wir schon dabei sind: Die teuersten und geschmacklosesten Villen, die gerade zum Verkauf stehen

Fall 3: Freie Sicht auf den Primetower

Das dritte und letzte Rateobjekt steht ebenfalls im Kreis 6 und zwar am Laubiweg. Es wurde vor einigen Monaten ausgeschrieben.

bild: google maps

Die Eckdaten

Objekttyp: Reihen-Eck-Einfamilienhaus

Etagen: 3

Zimmer: 5.5

Wohnfläche: 115 m 2

Grundstücksgrösse: 238 m 2

Baujahr: 1928

Die Pros

Der Estrich wurde ausgebaut und bietet einen interessanten Ausblick auf den Prime Tower und das umliegende Gebiet. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und ÖV befinden sich in nächster Nähe.

Die Cons

Die letzten Renovationen stammen aus den 70er-Jahren (Fenster, Fassade, Ausbau des Estrichs, Nasszellen). Seither wurden nur noch die Unterhaltsarbeiten gemacht, einzig die Gasheizung und der Boiler wurden 1996 neu installiert.

Das Prädikat «renovationsbedürfitig» ist stark untertrieben. Die Küche war in einem derart schlechten Zustand, dass die Geräte herausgerissen wurden. Laut den Verkäufern bedarf die Immobilie einer Totalsanierung, welche zwischen 400'000 - 500'000 Franken kosten dürfte.

«Wirf ein Zündholz hinein und brenn die Bude ab. Danach kannst du mit dem Aufbau beginnen.» ratschlag eines verwandten immobilienkenners zu diesem angebot

Das Haus wurde im Bietverfahren verkauft. Uns ist nur die Verhandlungsbasis bekannt.

Umfrage Was wollten die Verkäufer für dieses Haus – mindestens? (Exklusiv der Renovationskosten) 800'000

900'000

1'000'000

1'100'000

1'200'000

1'300'000

1'400'000

Abstimmen 2 Votes zu: Was wollten die Verkäufer für dieses Haus – mindestens? (Exklusiv der Renovationskosten) 0% 800'000

0% 900'000

0% 1'000'000

0% 1'100'000

0% 1'200'000

0% 1'300'000

0% 1'400'000

Für die Antwort auf die Bombe klicken.

Addiert man die Renovationskosten (450'000), kommt man auf stolze 1'700'000 Franken für das bezugsfertige Eigenheim. Für denselben Preis kriegt man in Illinois diese Frank-Lloyd-Wright-Villa.

Umfrage Frank Lloyd Wright? Heisst der nicht Andrew Lloyd Webber?

Der, der Falling Water gebaut hat, du Schüler du.

Abstimmen 2 Votes zu: Frank Lloyd Wright? 0% Heisst der nicht Andrew Lloyd Webber?

0% Der, der Falling Water gebaut hat, du Schüler du.

Und jetzt noch dies: Diese Häuser und Villen gibts für 1 Million Franken – weltweit

Immobilien, Häuser, Villen Die teuersten (und zum Teil geschmacklosesten) Immobilien der Welt, die zum Verkauf stehen Du willst ein Haus, hast aber kein Geld? Diese Häuser gibts für 10'000 (!!!) Franken Was für eine Villa kriegt man eigentlich für eine Million? In der Schweiz – und Europa Bahamas, Japan, Island usw. – was für Villen kriegt man für eine Million? (Teil II)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo