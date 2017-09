Zürcher Polizei sucht mit Grossaufgebot nach verdächtiger Person

Grosseinsatz von Stadt- und Kantonspolizei Zürich: «Wir suchen eine verdächtige Person», teilte die Stadtpolizei am Donnerstagvormittag per Twitter mit. Vom Einsatz betroffen ist auch der Flughafen. Passagiere und Besucher sollten mehr Zeit für die Anfahrt einplanen.

Der Verkehr zum Flughafen stocke etwas. Es gebe bislang jedoch noch keine Verzögerungen im Betrieb, sagte eine Flughafensprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Sie rät, trotzdem frühzeitig anzureisen.

Die Polizei macht aus «ermittlungstaktischen Gründen» zurzeit keine weiteren Angaben zum Einsatz. In den sozialen Medien gibt es verschiedene Berichte über bewaffnete Einsatzkräfte an strategischen Plätzen vor allem in der Stadt Zürich und am Flughafen. (whr/sda)

