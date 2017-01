50-Jähriger aus Winterthur vermisst: Wer hat diesen Mann gesehen?

Bild: Kapo ZH

Vermisst wird seit Freitag, 30. Dezember 2016, in seiner Wohnortgemeinde Winterthur der 50-jährige Markus Eisele.

Die Kantonspolizei Zürich beschreibt ihn wie folgt: 164 Zentimeter gross, schlanke Statur, dunkelbraune, mittellange, glatte Haare; Kleidung unbekannt.

Markus Eisele wurde letztmals am 30.12.2016 zirka 17:30 Uhr an der Bushaltestelle Grüze-Märkte in Winterthur gesehen und wird seither vermisst. Personen, die Angaben über den Aufenthalt von Markus Eisele machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Tel. 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.

