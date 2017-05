bild: watson

Stromausfall legte ÖV in Zürich lahm – Trams und Busse standen über zwei Stunden still

Am Samstagabend kurz vor 20 Uhr ist es in der Stadt Zürich zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen war das gesamte Stadtgebiet. Das Tramnetz ist zur Zeit eingestellt. Die Tram- und Buslinien in der Stadt verkehren mit grossen Verspätungen, werden umgeleitet oder fallen aus.

Tram- und Buslinien in Zürich: Verspätungen, Ausfälle und Umleitungen der Tram- und Trolleybuslinien https://t.co/QYCcGnmA4m — ZVV-Contact (@zvv_contact) 13. Mai 2017

Auf Bildern in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie dutzende Trams etwa rund ums Bellevue stillstehen. Im Hauptbahnhof gingen zwischenzeitlich die Lichter aus. Die Störung soll laut Angaben des Zürcher Elektrizitätswerks ewz bis 23 Uhr behoben sein. Nicht betroffen ist der Bahnverkehr.

Stromausfall bei den @vbz_zueri_linie Wagenführer Röbi Schöpfer hätte jetzt eigentlich Feierabend... pic.twitter.com/wNVfRuAxbj — Cyrill Pinto (@cyrill_pinto) May 13, 2017

Für Reisende in der Stadt Zürich ist Geduld gefragt. Es müsse mit erheblich verlängerten Reisezeiten gerechnet werden, schreiben die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ). Reisende sollten nach Möglichkeit auf S-Bahnen ausweichen.

Die Störung ist in der Hochspannungsleitung im Unterwerk Fällanden aufgetreten, wie das ewz meldete. Als Grund nannte es auf Twitter einen möglichen Blitzeinschlag. Nun müssten 11 Gleichrichterstationen manuell kontrolliert werden. Die ewz-Pikett-Organisation war bereits nach 10 Minuten nach dem Ausfall im Einsatz. Um 21.45 Uhr war die erste Station wieder am Netz.

Bei den VBZ gingen am Samstagabend die Lichter aus: Trams und Busse stehen still Video: kaltura.com

Auch im HB-Zürich gingen zunächst die Lichter aus. Dank Notstrombeleuchtung mussten die Reisenden nicht im Dunkeln durch den Bahnhof irren. Inzwischen funktionieren auch die Rolltreppen wieder. In den Haushalten der Stadt blieb die Stromversorgung erhalten.

Es war nicht der erste grössere Stromausfall in Zürich. Bereits letzten Oktober legten zwei Stromausfälle kurzzeitig Teil der Limmatstadt lahm. Stillstände gab es zum Beispiel auch Ende April 2016, als unter anderem die Bahnhofstrasse lahmgelegt wurde. Auch Anfang September kam es zu Stromunterbrüchen, weil ein Transformator und am Tag danach auch noch der eingesetzte Ersatz-Transformator ausfielen.

