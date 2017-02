Ein Toter bei Brand in Zürcher Einfamilienhaus

In einem Einfamilienhaus ist in Zürich am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Eine Anruferin informierte die Einsatzleitzentrale, dass eine Person im Haus vermisst werde. Die Berufsfeuerwehrleute trafen vor Ort auf eine starke Rauchentwicklung und löschten den Glimmbrand.

Beim sofortigen Durchsuchen und Lüften der Räumlichkeiten, fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine leblose männliche Person. Der Notarzt und die Rettungssanitäter konnten jedoch nur noch den Tod feststellen.

Die Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben, sind noch unklar und werden durch Detektive der Stadtpolizei, die zuständige Staatsanwaltschaft und das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich ermittelt. Die Brandursache wird abgeklärt. (whr)

