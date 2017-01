Bild: KEYSTONE

Ehemaliger Zürcher Nationalrat Daniel Vischer ist tot

Der ehemalige Zürcher Nationalrat Daniel Vischer (Grüne) ist tot. Er starb am Dienstag, einen Tag nach seinem 67. Geburtstag, an den Folgen seiner Krebserkrankung. Die Zürcher Kantonsrätin Esther Guyer (Grüne) bestätigte eine Meldung von Tagesanzeiger.ch/Newsnet.

Politisiert hat der gebürtige Basler seit seiner Jugend. 1983 wurde er in den Zürcher Kantonsrat gewählt, dem er 20 Jahre lang angehörte. 2003 schaffte er den Sprung in den Nationalrat, in dem er bis September 2015 sass. Vischer war weit davon entfernt, ein Hinterbänkler zu sein. Er galt als leidenschaftlicher, scharfzüngiger Debattierer.

Mehr folgt in Kürze