Knigge von 1915 – als sich Zürcher Lehrerinnen «nicht in den Eisdielen herumtreiben» durften

Mindestens zwei Unterröcke sollen sie tragen und «keinen Umgang mit Männern pflegen»: Im Netz kursieren skurrile Regeln für Schweizer Pädagoginnen aus dem Jahr 1915. Was ist dran?

Ein Artikel von

Durchs Internet schwirrt eine Liste mit Regeln für Lehrerinnen im Jahr 1915. Sie durften demnach «keinen Umgang mit Männern pflegen», «sich nicht verheiraten» und sich «nicht in den Eisdielen der Innenstadt herumtreiben». Tausende Lehrer und Schüler teilen die Liste – seit Jahren, immer wieder. Am vergangenen Dienstag postete eine katholische Schule in Südtirol, das Vinzentinum, die Regeln auf seiner Facebook-Seite – und wieder wurden sie fast 200 Mal geteilt:

Aber woher stammt die Liste eigentlich?

Angeblich handelt es sich um einen Auszug aus einem Vertrag der Stadt Zürich für die Anstellung von Lehrerinnen. Andreas Hoffmann-Ocon leitet das Zentrum für Schulgeschichte der Pädagogischen Hochschule Zürich. Er sagt, ein solcher Vertrag sei ihm im Original bei seinen Recherchen nicht begegnet.

Völlig unplausibel sei ein solches Regelwerk aber nicht: Im Jahr 1915 habe in der Schweiz akuter Lehrermangel geherrscht, weil im Ersten Weltkrieg viele Männer eingezogen wurden, um die Landesgrenzen zu schützen. Deshalb hätten plötzlich zahlreiche Frauen in den Lehrerberuf gedrängt.

«Die Konkurrenz war gross und die Schulbehörden konnten es sich leisten, schärfere Bedingungen zu diktieren», sagt der Bildungshistoriker. Dass sie Lehrerinnen den Umgang mit Männern untersagt haben sollen, könnte auf die damalige Angst vor einem Sittenverfall und Kontrollverlust an den Schulen hindeuten.

Der Erste Weltkrieg in Bildern

Ob Lehrerinnen verheiratet sein durften und wie sie sich kleiden sollten, bilde zudem eine Debatte ab, die in dieser Zeit auch in Deutschland geführt wurde, sagt Hoffmann-Ocon. «Offiziell wollte man unverheirateten Frauen den Vortritt lassen, weil sie noch von keinem Mann versorgt wurden.»

Es sei ausserdem historisch belegt, dass zumindest eine Regel in ähnlicher Form auch für junge Männer im Lehrbetrieb galt: Sie sollten sich aus moralischen Gründen nicht vor Bahnhöfen und in Wirtshäusern herumtreiben. Dass Frauen der Besuch von Eisdielen untersagt wurde, sei also nicht ganz abwegig.

Jetzt auf

Als Zürichs ältester Flohmarkt noch jung war

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo