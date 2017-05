Überfall auf Bijouterie an der Zürcher Bahnhofstrasse: Grosseinsatz der Polizei

An der Zürcher Bahnhofstrasse ist am Mittwochmorgen die Bijouterie Beyer überfallen worden. In der Innenstadt ist ein Grosseinsatz der Polizei im Gang.

Folgt in Kürze mehr.

Fahndung nach #Überfall an #Bahnhofstr. Gesucht wird Täter mit schwarzem Helm+schwarzer Tasche auf schwarzem Roller. Etwas gesehen? 117! ^wi — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) 3. Mai 2017

