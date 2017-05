Bild: KEYSTONE

Überfall auf Zürcher Bijouterie: Täter hatte es auf Luxus-Uhren abgesehen

An der Zürcher Bahnhofstrasse ist am Mittwochmorgen die Bijouterie Beyer überfallen worden. In der Innenstadt ist ein Grosseinsatz der Polizei im Gang. Gesucht wird ein Mann mit schwarzem Helm und schwarzer Tasche auf einem schwarzen Roller, wie die Stadtpolizei Zürich auf Twitter schreibt.

Bild: Stadtpolizei Zürich

Der Täter erbeutete rund ein Dutzend Luxusuhren. Verletzt wurde niemand. Um ca. 10.45 Uhr betrat ein Unbekannter die Boutique «Patek Philippe» an der Bahnhofstrasse. Er bedrohte in der Folge das Personal mit einer Faustfeuerwaffe. Sie mussten ihm rund ein Dutzend Uhren im höheren Preissegment aushändigen.

bild: stadtpolizei zürich

Mit der Beute verliess er danach das Geschäft und begab sich zur St. Peter-Strasse. Von dort flüchtete er mit einem schwarzen Roller in Richtung Bahnhof Enge. Er trug einen schwarzen Helm und beim Verlassen des Geschäfts eine Brille und eine dunkle «Dächlikappe» mit Ohrenschutz.

Die Stadtpolizei Zürich leitete umgehend eine Grossfahndung ein, besetzte verschiedene strategisch wichtige Örtlichkeiten und führte Fahrzeug- und Personenkontrollen durch. (whr)

Fahndung nach #Überfall an #Bahnhofstr. Gesucht wird Täter mit schwarzem Helm+schwarzer Tasche auf schwarzem Roller. Etwas gesehen? 117! ^wi — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) 3. Mai 2017

@watson_news @Blickch scheint der Juwelier Beyer Bahnhofstrasse @zürich ausgeraubt zu sein - grosses Polizeiaufgebot vor Ort — Ruben Welsch (@ruben_welsch) 3. Mai 2017

Bild: googlestreetview

Aktuelle Polizeibilder

Das könnte dich auch interessieren: «Ich frage mich, ob er mehr vorhatte» – Reinhold Messner über den Tod von Ueli Steck Ihr letztes Bild – US-Armee gibt Foto von getöteter Fotografin frei Amis sind herzlich, Schweizer kühl – die Höflichkeitstheorie erklärt, warum 12 Dinge, die du mit dem Galaxy S8 machen kannst, die das iPhone nicht kann «Unfall mit viel Pech»: Steck verunfallte auf einem Terrain weit unter seinem Limit 12-Jährige wird wegen «verführerischen» Kleides von Schach-Turnier verwiesen Der erste Schritt zum Fussball-Profi: So wählen die Topklubs die jüngsten Talente aus 12 traumhaft schöne Inseln in der Schweiz, die du vermutlich noch nie gesehen hast Und am 100. Abend ... Papiersäcke sind besser als Plastiksäckli? Glas ist besser als PET? Schluss mit den Mythen Es hätte das Luxus-Festival des Jahrhunderts werden sollen – und endete katastrophal 25 Bilder, die beweisen, wie gottsjämmerlich altbacken Biel ist Wie würde die Welt ohne Internet aussehen? Eine Horrorvision in 10 Teilen Kalte Duschen und Fake News – das war die Energiestrategie-«Arena» Erneuter nordkoreanischer Raketentest – allerdings ein Blindgänger Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo