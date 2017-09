Zwei Schweizer F/A-18 auf «Hot Mission»: Überschallknall im Grossraum Zürich

Meistens wenn sich Leute an einem sonnigen Tag fragen:

Zwei enorme Donnerschläge in #Zürich. Was war das? #Schweiz — Olaf Kunz (@OlafKunz) 4. September 2017

Lautet die Antwort:

Überschallknall!

Zu hören war er auch in der Region Baden.

Man musste also auch dieses Mal stark davon aus, dass es sich bei den Knallen und Aktionen der Schweizer Luftwaffe gehandelt hat.

Und tatsächlich:

Die Schweizer Armee bestätigt einen #Überschallknall in der Region Zürich. ^spa — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) 4. September 2017

Grund für den Jet-Einsatz war eine sogenannte «Hot-Mission», wie die Luftwaffe auf Anfrage von watson bestätigt: Ein Business-Jet flog von Graubünden her in Richtung Basel/Frankreich - und es gab keinen Funkkontakt. Also starteten 2 F/A-18 der Schweizer Luftwaffe, die gerade in einer Übung engagiert waren, durch.

Sie begleiteten den Jet bis nach Frankreich und flogen während drei Minuten auch über französischen Gebiet, bis der Funkkontakt mit dem Business-Jet wieder funktionierte.

Also, alles halb so wild. Weiterarbeiten! (aeg)

Der F/A-18 bleibt länger im Einsatz, weil der Kauf stockt Video: watson

