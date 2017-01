Anstieg um 16 Prozent – rund 500 Kinder wurden ALLEINE IN ZÜRICH 2016 misshandelt 

Vorstellung vs. Realität – Heute: Das WEF in Davos

Das WEF in Davos zieht jährlich sowohl staunende, als auch misstrauische Blicke auf sich. Wie sich die verschiedenen Interessengruppen den Megaevent in den Bündner Bergen vorstellen, deckt sich jedoch nur selten mit der tatsächlichen Realität.

Jedes Jahr schaut die ganze Welt für ein paar Januar-Tage nach Davos, wo sich die einflussreichsten Gesichter aus Wirtschaft, Politik und Forschung treffen. Es sind jedoch nicht nur staunende Mienen, die das Geschehen am World Economic Forum verfolgen; jedes Jahr hagelt es von der politischen Linken auch fauchende Kritik an der globalen Veranstaltung.

Da Davos in diesen Tagen von tausenden Polizistinnen und Polizisten abgeriegelt wird, hat eigentlich niemand wirklich eine Ahnung was am WEF …