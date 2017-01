Die Sägerei bei Küssnacht SZ brennt auch nach zwei Tagen weiter

Feuerwehr im Dauereinsatz: Sägerei bei Küssnacht SZ brennt bereits seit 24 Stunden

Nach einem Grossbrand, der in einer Sägerei am Montag um 14:30 Uhr bei Küssnacht SZ ausgebrochen war, loderten die Flammen in einem Holzlager auch am Dienstag weiter. Erneut waren ein Grossaufgebot der Feuerwehr und ein Löschhelikopter im Einsatz. Der Holzverarbeiter will seine Produktion fortführen.

Die Löscharbeiten dauerten auch 24 Stunden nach dem Brandausbruch an. In der Nacht und am Dienstagmorgen waren im Schichtbetrieb bis zu 95 Feuerwehrleute im Einsatz.

Es brenne noch immer in einer der …