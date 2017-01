50 beteiligte Fahrzeuge bei Massenkollision auf der A3 bei Bilten GL ++ Mehrere Verletzte

Auf der A3 in Bilten in Richtung Chur sind am Freitagmorgen bei dichtem Nebel etwa 50 Fahrzeuge ineinander geprallt. Nach ersten Angaben der Glarner Kantonspolizei wurden bei der Auffahrkollision 14 Personen verletzt.

Die Autobahn zwischen der Verzweigung Reichenburg und Bilten in Richtung Chur bleibe die nächsten Stunden gesperrt, meldete die Polizei weiter. Die Bergungs- und Räumungsarbeiten seien im Gang. Mehrere Ambulanzen und die Rega stünden im Einsatz.

Die Kantonspolizei bittet, das Gebiet grossräumig zu umfahren. Verkehrsumleitungen würden signalisiert.

Unfall auch auf A1

Auch auf der A1 bei Dietikon ist es zu einem Unfall gekommen. Aufgrund des Selbstunfalls beim Ausgang Gubristtunnel zwischen Dietikon und dem Rastplatz Büsisee ist der linke Fahrstreifen blockiert. Die Unfallstelle wurde geräumt, trotzdem muss aufgrund eines Rückstaus mit einem Zeitverlust von bis zu 30 Minuten gerechnet werden.

