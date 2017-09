Nationalrat gegen ökologische Standards für importierte Lebensmittel

«Rechtsruck in kleinen Schritten» – Politologe Hermann im Interview zur Cassis-Wahl

FDP-Nationalrat Ignazio Cassis wurde im zweiten Wahlgang zum 117. Bundesrat gewählt. Politgeograf Michael Hermann erklärt, warum das Parlament bei der Wahl des Tessiners gespalten war, wie der Bundesrat in Zukunft ticken wird, und warum der Kampf um die angemessene Frauenvertretung zu früh eingestellt wurde.

Herr Hermann, haben Sie die Bundesratswahl live mitverfolgt? Nein, so konnte ich noch ein bisschen arbeiten. Was man am Fernsehen sieht, ist ja vor allem eine Show.

>> Hier gibt's den Liveticker der Bundesratswahl zum Nachlesen.

Eine Show mit abruptem Ende. Haben Sie erwartet, dass Ignazio Cassis bereits im zweiten Wahlgang das Rennen macht?Ich war nicht überrascht. Es lief schlussendlich alles auf Cassis hinaus.

Cassis marschierte durch ...Halt, nur weil's schnell gegangen ist, heisst …