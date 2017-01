Bild: /AP/KEYSTONE

Hey SBB, wir wollen auch gratis Margaritas wie bei der Rhätischen Bahn!

Wegen eines Fahrzeugdefekts mussten am Freitagabend in Chur rund 30 Personen auf den Zug nach Arosa warten. Um den Fahrgästen die Wartezeit zu verschönern, lud die Rhätische Bahn deshalb alle ins Restaurant «Tres Amigos» am Bahnhof, wie Radio FM1 Today berichtet.

Nicht nur Mineralwasser, Tee und Kaffee wurde den Gästen offeriert, sondern auch Bier, Whiskey und Margaritas, wie ein Kellner des Lokals «Tres Amigos» der Südostschweiz erzählte.

«Die Leute konnten bestellen, was sie wollten. Unser Mitarbeiter hat am Ende einfach die Rechnung bezahlt», sagt Simon Rageth zu FM1 Today.

Es liege im Ermessen der Betriebsüberwachung und der Mitarbeiter vor Ort, ob man etwas offerieren könne, erklärt ein Sprecher der Rhätischen Bahn.

197 Franken kostete dies das Zugunternehmen, für die Passagiere dürfte diese Überraschung wohl noch mehr wert gewesen sein. (ehi)

