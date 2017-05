Weltweiter Schlag gegen «gefährliche» Lebensmittel – auch die Schweiz ist betroffen

Erdnüsse in Haselnussprodukten, gepanschter Rotwein, alte Sardinen neu verpackt: Bei einer Razzia von Europol und Interpol wurden weltweit potenziell gefährliche Lebensmittel im Wert von 250 Millionen Franken konfisziert.

Wie die die europäische Polizeibehörde am Dienstag in Den Haag mitteilte, beschlagnahmten Behörden in 61 Ländern 9800 Tonnen Lebensmittel und mehr als 26 Millionen Liter Getränke.

Auch die Schweiz ist davon betroffen, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und …