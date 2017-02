100 Polizisten stürmen im Tessin Wohnungen mutmasslicher Islamisten und eine Moschee

Razzien in mehreren Häusern und in einer Moschee im Tessin: Im Rahmen eines Strafverfahrens der Bundesanwaltschaft sowie eines davon unabhängig geführten kantonalen Strafverfahrens wurden am Mittwoch im Tessin zwei Polizeioperationen durchgeführt. Eine Person wurde festgenommen. Im Einsatz standen nebst Vertretern der Staatsanwaltschaften des Bundes und des Kantons Tessin über 100 Beamte der Kantonspolizei Tessin sowie von Fedpol, wie die Bundesanwaltschaft am Mittwoch mitteilt.

Die Bundesanwaltschaft (BA) führt ein Strafverfahren gegen einen schweizerisch-türkischen Doppelbürger sowie gegen einen türkischen Staatsbürger. Das Strafverfahren wird geführt wegen des Verdachts des Verstosses gegen das Verbot der Gruppierungen Al-Qaida und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen.

Personen rekrutiert

Es besteht der Verdacht, dass Personen für den «Islamischen Staat» oder verwandte Organisationen rekrutiert wurden. Im Rahmen dieses Strafverfahrens hat die BA heute mit der Unterstützung durch das Bundesamt für Polizei Fedpol und der Kantonspolizei Tessin mehrere Hausdurchsuchungen im Kanton Tessin durchgeführt. Dabei ist eine Person festgenommen worden.

Zudem fand in einem Gebetshaus eine Hausdurchsuchung statt. Da das Strafverfahren gewisse Verknüpfungen bezüglich der mutmasslichen Täterschaft mit dem kantonalen Tessiner Strafverfahren beinhaltet, wurden die Aktionen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Tessin durchgeführt. Wie immer gilt auch in diesem Verfahren für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung.

Die Tessiner Staatsanwaltschaft hat in einem separaten Verfahren, das aber offenbar in Verbindung mit jenem der Bundesanwaltschaft steht, einen 36-jährigen Schweizer verhaftet. Dem Inhaber einer Sicherheitsfirma in Bellinzona wird vorgeworfen, im Rahmen seines Mandats in der Asylunterkunft Camorino gegen mehrere Gesetze verstossen zu haben.

