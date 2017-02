watson

Was mein Besuch im «kiffertoleranten» Altdorf über Urner Filz verrät

Es ist ein offenes Geheimnis, dass im «Tells-Point» in Altdorf mit Drogen gedealt wird und Gäste offen Cannabis rauchen. Dass der Besitzer des Lokals der Sohn eines Polizeikaders ist, scheint allerdings niemanden zu stören.

Als ich am Mittag aus dem Zug von Zürich nach Altdorf aussteige, fällt mir als erstes der Nieselregen auf. Er scheint zur Langeweile von Altdorf zu passen, denke ich und ertappe mich dabei, dem naserümpfenden Zürcher Klischee zu entsprechen. Also atme ich die wohltuende Bergluft ein und versuche mir – nun etwas versöhnlicher gestimmt – einen Überblick zu verschaffen. Denn: Ich bin nicht zum Spass hier. Mir hatte ein Vögelchen gezwitschert, dass in einem Altdorfer Lokal gedealt und offen gekifft würde. Mein Informant und ich haben gemeinsam, dass wir uns nicht an ein paar friedlich zugedröhnten Kiffern stören. Was ihn wirklich ärgert: Das Lokal würde vor Razzien aus polizeilichen Kreisen vorgerwarnt.

Ausser mir sind zwei Teenager ausgestiegen. Zwei Mädchen mit pastellrosa gefärbten Haaren und zerrissenen Jeans, die auf eine Suche nach Individualität hindeuten. Teenager sind genau das, was ich gerade brauche. Denn junge Erwachsene wissen besser als alle anderen, wo in ihrem Territorium gekifft wird.

«Wo muss ich hin, wenn ich ein ‹Rauchi› suche?» Die Teenager schauen sich fragend an, zeigen dann aber wissend in Richtung Ortskern und murmeln den Namen irgendeines Platzes. «Ich würde gern ins «Tells-Point». Aber da komme ich nicht so einfach rein, oder?». Nun schauen die beiden mich etwas mitleidig an. «Man kommt da nur rein, wenn man dich kennt. Es ist nicht wirklichen ein Member-Club, aber hier in Altdorf weiss man halt, wer dazu gehört.»

«Aber offen gekifft wird da?». Die Teenager bejahen, als hätte ich sie gefragt, ob man in einem Kiosk Kaugummis kaufen könne. Ich verabschiede mich und nehme die Altdorfer Bahnhofsstrasse in Angriff, die mindestens so gerade und gefühlt genauso lang ist, wie ihre Zürcher Namensschwester. Statt Kaufhäuser und Boutiquen passiere ich eine kleine Kirche und ein paar Verwaltungsgebäude. Ab und zu fährt ein Auto vorbei, sonst ist alles wie ausgestorben.

Hier weiss jeder alles. So ist es ein offenes Geheimnis, dass man im «Tells-Point» spielend leicht an Drogen herankommen soll. Was auch jeder weiss: Der Besitzer und Geschäftsführer des «Tells-Point» ist der Sohn eines Urner Polizeikaders. Seit einer Razzia, die aus Dealerperspektive äusserst glimpflich verlaufen war, halten sich die Gerüchte über ein Leck bei der Kantonspolizei hartnäckig. Alles sehe danach aus, als sei das «Tells-Point» vorgewarnt worden, erklärt mir der einzige junge Mann, der mir über den Weg läuft.

Nach einer gefühlten Ewigkeit zu Fuss durch Altdorf, kann ich das «Tells-Point» kurz vor dem Aldi erkennen. In Rastafari-Grün und -Gelb gibt sich das Etablissement nicht allzu bedeckt über seine Ganja-Sympathien. Ich überlege, ob die mit Brettern zugehämmerten Fenster noch rot gestrichen werden sollen. Vielleicht in den nächsten Betriebsferien.

Der Urner Kripo-Chef Ruedi Huber erzählte der Urner Zeitung in einem Interview, dass das vermeintliche Leck innerhalb der Polizei nicht verifiziert werden konnte. Über die familiäre Verbindung des Polizisten zu dem «Tells-Point»-Inhaber sei er sich im Klaren. Huber erklärt, dass in der Schweiz Berufsfreiheit herrsche, und Kinder irgendwann nicht mehr unter elterlicher Gewalt stünden. «Wir haben keinen Anlass, an der Integrität des besagten Polizisten zu zweifeln», schlussfolgert er. Und: «Grundsätzlich pflegen wir bei der Kantonspolizei Uri eine Philosophie der Offenheit. Wir haben Vertrauen zueinander und gehen auch dementsprechend miteinander um». Schön, denke ich. Hier ist die Welt noch in Ordnung.

Ich ermahne mich, trotzdem kritisch zu bleiben. Während ich mich dem geschlossenen «Tells-Point» nähere, überlege ich mir, ob die Kantonspolizei wirklich die richtige Instanz ist, um entgegen der goldenen Regel meiner Primarschullehrerin – Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – zu handeln. Immerhin gibt es das «Tells-Point» schon seit gut 10 Jahren, da hätte man doch genug Zeit gehabt, sich den Laden und seine eventuellen Verbandelungen einmal genauer anzusehen.

Auch Kripo-Chef Huber meinte im Interview, dass es in der Regel ausreiche, wenn man Leute aus der Szene ein und ausgehen sehe oder sogar Grasgeruch riechen könne, um einen Hausdurchsuchungsbefehl zu bekommen. Trotzdem ist bisher nicht viel passiert. Mein Grübeln über kantonal verschiedene Firmenkulturen wird prompt unterbrochen, als ich das von Hand gekritzelte Schild an der Tür entdecke: Wegen Krankheit geschlossen.

Als ich durch die Scheiben spähe, erkenne ich nichts ausser ein paar Barhockern. Mein Handy klärt mich über den Firmenzweck der «Tells-Point GmbH» auf: Die Gesellschaft bezwecke den Handel mir Waren aller Art insbesondere mit Fun-Artikeln, Snowboardartikeln und Motorradutensilien, sowie die Führung eines Rauchersalons.

Frustriert über meine Dummheit, zur Mittagszeit eine Kiffer-Bude besuchen zu wollen und etwas erleichtert, dass ohnehin wegen Krankheit geschlossen ist, beschliesse ich, einen Happen zu essen. Ich kehre im einzigen geöffneten Restaurant ein, das ich auf dem Hinweg gesehen habe. Es ist rappelvoll und ich habe das Gefühl von halb Altdorf durch die Augenwinkel beobachtet zu werden, als ich mich alleine an einen Tisch setze. Ich spüre, dass man hier weiss, wer dazugehört.

Die Kellnerin serviert mir meinen bestellten Salat mit Chickennuggets und hält kurz Inne, als ich sie nach dem Besitzer des «Tells-Point» frage. Ob er krank ist, weiss sie nicht, aber dafür, wie er in Altdorf genannt wird: «Balkä»! Seine Handynummer haben nur wenige, er achte darauf, dass die nicht jeder kriegt.

Bei Chickennuggets und Salat recherchiere ich den «Balkä». Zu seinen Ehren wird alljährlich eine dicke Geburtstagssause im Tells-Point geschmissen und Beweisfotos davon auf Facebook mit der Welt geteilt. Allerdings handelt es sich beim «Balkä» nicht um den wirklichen Besitzer, der im Handelsregister eingetragen ist, er scheint vielmehr Maskottchen oder Frontmann des «Tells-Point» zu sein.

Dafür ist «Balkä» familiär mit den Grundstücksbesitzern verbandelt, die vor dem «Tells-Point» fleissig für ihre Bäckerei werben. Mir wird bewusst, wie sehr Kripo-Chef Huber recht gehabt hatte, als er erzählte, wie sehr man sich hier vertraut. Den unguten Geschmack spüle ich mit Apfelschorle runter.

Während ich mich auf den Weg zurück zum Bahnhof mache, kommen mir zwei Teenager entgegen. Dieses Mal sind es zwei Jungs, beide zwar grösser, dafür aber ungemein pickeliger als ich. «Du bist die Journalistin, gel?», kräht mich der mutigere Jungspund an. Ich bin perplex und zugleich leicht beunruhigt. «Hier spricht sich rum, wenn jemand neugierig ist», hilft mir der Burscht aus meiner verdatterten Sprachlosigkeit. Ich bin froh, dass ich meinen Zug erwischen muss.

