Bild: screenshot/youtube

Auszeichnung für das «unnötigste und dümmste Gesetz» für Ofenhandschuh-Vorschriften

Die Auszeichnung für das «unnötigste und dümmste Gesetz» geht in diesem Jahr an das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) und dessen Direktorin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch. Sie ist verantwortlich für neue Richtlinien für Grill- und Ofenhandschuhe.

Weil sich jedes Jahr über 80'000 Europäer beim Backen und Grillieren die Finger verbrennen, gibt es künftig eine EU-Verordnung für Grill- und Ofenhandschuhe. In der EU soll spätestens ab 2018 jeder verkaufte Handschuh ein so genanntes CE-Kennzeichen tragen. Auch eine Gebrauchsanweisung ist in Zukunft vorgeschrieben.

Weil die Schweiz die Regelung übernimmt und das Bundesgesetz entsprechend anpasst, erhält das dafür zuständige Staatssekretariat Seco nun den «Rostigen Paragraphen» der IG Freiheit, wie deren Präsident, der Zürcher SVP-Nationalrat Gregor Rutz, am Donnerstag mitteilte.

Mit dieser «Auszeichnung» will die IG Freiheit auf die «unzähligen unnötigen und bürokratischen Regulierungen» aufmerksam machen. Ermittelt wird der Gewinner jeweils über ein Internet-Voting.

Katzensteuer und Pinkelverbot

Die Regelung für Grill- und Ofenhandschuhe setzte sich in dieser Abstimmung gegen vier andere Nominierte durch: ein Pinkelverbot für Hunde in Genf, eine Zuckersteuer im Kanton Neuenburg, ein Gesetz gegen Lichtverschmutzung in Binningen (BL) und eine Katzensteuer in Zürich, die vom Kantonsrat jedoch bereits beerdigt wurde.

Im vergangenen Jahr ging die zweifelhafte Auszeichnung an das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) für dessen Verordnungspaket «Largo». Gemäss «Largo» sollen Restaurants etwa offenlegen, welche Zutaten und Nährwerte ihre Menus enthalten. Nach Ansicht der IG Freiheit schaffen Beschriftungen und Warnungen aber nur Verwirrung.

Die IG Freiheit wurde im September 2006 von einer Gruppe Unternehmern und bürgerlichen Politikern gegründet. Dem Vorstand gehören Nationalräte von SVP, FDP und CVP an. (sda)

Kuriose Verkehrsregeln im Ausland

Das könnte dich auch interessieren: Von Joint bis Pink Floyd: Das sind die Reaktionen zur neuen 20er-Note Ist Trump verrückt? Und wenn ja: Wie kann er gefeuert werden? Coop hat es wieder getan – das Glace-Gate und 7 weitere seeehr unauffällige Kopien Trump macht den Nixon: Wird Comeys Entlassung sein Watergate? Heisser Scheiss von heissen Menschen! Auch bei Folge 3 der «Bachelorette» sind wir dabei Brigitte Macron – so tickt die neue «Première Dame» Nach der Attacke auf Rüfenacht – kommt es im Spielerhotel noch zu einer Schlägerei? 18 unterschätzte Städte in Europa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun Und hier kommen 22 perfekte Bilder und Gifs, die dich sogar am Montag glücklich machen Fünf Geschichten, die zeigen, dass im Schweizer Nachtleben immer noch einiges schiefläuft Eine Fremdsprache in der Primarschule? Jawohl – mais français, s'il vous plaît! Liebe Schweiz, ich checke deine Begrüssungs-Rituale auch nach 5 Jahren noch nicht Aus aktuellem Anlass: 10 flache Franzosenwitze (über die wir trotzdem lachen können) Zuwanderungs-«Arena»: BaZ-Somm ist im Dichtestress und SP-Wermuth trocknet alle ab Immer nur Burka, Handschlag, Dschihadisten: Reden wir endlich über normale Muslime «Chemtrails über dem Meer» – Böhmermann singt für Naidoo und die «Hurensöhne Mannheims» Wenn auf Netflix über Pornos gesprochen wird, stöhnt die Erotik-Branche hysterisch auf «Schock-Therapie»: Novak Djokovic entlässt sein ganzes Team Zwei YouTuberinnen versuchten die Victoria's-Secret-Diät – das war keine gute Idee Streit in Zürcher Café – wie offensiv darf man in der Öffentlichkeit stillen? So soll H&M seine Mitarbeiter in der Schweiz ausbeuten – Angestellte erzählen Xavier Naidoo? Näi, du! Er wandelt mal wieder auf dem (zu) rechten Weg Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo