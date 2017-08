Bild: EPA/KEYSTONE

Rettungskräfte nehmen Suche nach Vermissten im Bergell wieder auf

Die Rettungskräfte haben am Freitagmorgen die Suche nach den Vermissten im Bündner Bondasca-Tal wieder aufgenommen. In der Nacht war die Suche aus Sicherheitsgründen unterbrochen.

Insgesamt werden immer noch acht Personen vermisst, wie Roman Rüegg, Sprecher der Kantonspolizei Graubünden, am Morgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte. Die Polizei geht davon aus, dass sie sich im Val Bondasca aufhielten, als die Felsmassen am Mittwoch ins Seitental hinter dem Bergdorf Bondo krachten.

Die Vermissten stammen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es handelt sich um erwachsene Wanderer und Berggänger, die unabhängig voneinander in Zweiergruppen im Gebiet unterwegs waren.

Am Donnerstag war am Boden und aus der Luft nach den Vermissten gesucht worden. Im Einsatz standen Helikopter, Suchmannschaften mit Hunden, Wärmebildkameras und Geräte zur Ortung von Handystrahlen. Auch am Freitag dürfte wieder eine Hundertschaft an Rettungskräften zum Einsatz kommen.

4 Millionen Kubikmeter Gestein

Das Dorf Bondo war von einem gewaltigen Murgang gestreift und evakuiert worden. Die rund 100 Bewohner konnten vorerst noch nicht in ihre Häuser zurückkehren. Am Freitagvormittag soll die Lage neu beurteilt werden.

Nach ersten Schätzungen waren am Mittwochmorgen am Piz Cengalo zuhinterst im Val Bondasca vier Millionen Kubikmeter Gestein zu Tal gedonnert, wie Martin Keiser vom kantonalen Amt für Wald und Naturgefahren an der Medienkonferenz vom Donnerstag erklärte. Verursacht wurde der Bergsturz laut dem Geologen von einer Kombination aus auftauendem Permafrost und dem Druck von Wasser im Gestein. (viw/sda)

Der Bergsturz bei Bondo GR in Bildern

Das könnte dich auch interessieren: 10 kleine Dinge, an denen du merkst, dass du dein Leben doch ein wenig im Griff hast «Widerling»: Was Hillary Clinton von Trump hält, steht in ihrem neuen Buch Warum Pessimisten langfristig glücklicher sind Daten zur iPhone-Keynote und den neuen Google-Handys geleakt Auf Uranus und Neptun regnet es Diamanten Was beim iPhone X wirklich neu ist Spanischer Richter stoppte Abschiebung von mutmasslichem Barcelona-Drahtzieher Es Satty Insekten fressen unseren Müll – so wollen Schweizer Forscher das Abfallproblem lösen Lügen am laufenden Band: Trump erzählt fünf Unwahrheiten pro Tag Neuenburg hat jetzt einen Mindestlohn – «es ist ein Tropfen auf den heissen Stein» Roger Federer nach Rückenproblemen wieder fit Massenschlägerei unter Flüchtlingen in Calais So lief der Dwamena-Deal wirklich ab. Wir haben exklusiv die Whatsapp-Protokolle Totale Sonnenfinsternis in den USA – hier gibt's den Livestream der NASA 8 vermisste Personen nach Bergsturz in Bondo Manor baut in Basel bis zu 200 Stellen ab Um den Dienstag zu überstehen, brauchst du diese 16 Fail-GIFs Die Schule geht wieder los? So viel verdient dein Lehrer – der grosse Lohnreport Die kreative Reaktion dieses Supermarkts auf Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Bürgerkrieg und Sklaverei: Die unverheilte Wunde der USA Fanta gibt's dank den Nazis – und 12 weitere WTF-Fakten zu Cola, Limo und Co. 7 Gründe, warum die Badenfahrt das bessere Züri Fäscht ist Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo