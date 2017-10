Der einzige Wetterbericht, den du heute schauen musst (Spoiler: es wird zimmli geil!)

Das Wetter zeigt sich im Herbst nochmals von seiner Sonnenseite (höhö). Aber nicht nur die nächsten Tage können dich positiv stimmen – auch ein Blick auf kommende Woche verheisst Gutes.

Wenn du lieber schaust als liest: 1m 26s Der einzige Wetterbericht, den du schauen musst

Ein Hoch, welches sich über weite Teile von West- und Südeuropa erstreckt, beschert uns momentan dieses herrliche Herbstwetter. Ein Blick in die Wetterapp könnte deine Laune noch weiter steigern, denn das Wetter soll so bleiben. Aber alles der Reihe nach.

Inhaltsverzeichnis:

Wann geht's los mit dem guten Wetter? Soll ich am Freitag blaumachen und wandern gehen? Kann ich am Wochenende nochmals den Grill rausholen? Wer sind die Wetter-Gewinner? Wer sind die Wetter-Verlierer? Langzeitprognose

Bern, so mögen wir dich! screenshot: apple wetter

Wann geht's los mit dem guten Wetter?

Am Donnerstag begrüsst uns der Tag ziemlich sonnig, insbesondere am Nordrand der Schweiz sowie im östlichen Mittelland muss jedoch zeitweise mit Wolkenfelder gerechnet werden. Die Temperatur am Nachmittag beträgt 16 bis 20 Grad und die Nullgradgrenze liegt in 3700 Metern Höhe.

Die Wandervögel müssen in den Bergen mit mässigem bis starkem Wind auskommen.

Der Donnerstag – recht okay, aber steigerungsfähig:

Soll ich am Freitag blaumachen und wandern gehen?

Auch am Freitag ist Sonnenschein angesagt. Im Mittelland hat es am Vormittag noch leichten Nebel. Die Obergrenze liegt um 600 Meter. Also los, zieh deine Wanderschuhe an und dann: ab in die Höhe! Insbesondere das Wallis bietet sich an, wenn du nochmals so richtig ins Schwitzen kommen willst.

Guck dir mal die Temperaturen in Sitten an!

Kann ich am Wochenende nochmals den Grill rausholen?

Ja, ja und nochmals JA! Nur vereinzelt hat es am Morgen noch Hochnebel, dieser ist aber ab 700 Metern oder am Nachmittag überwunden.

Also:

Wochenende, saufen! Wer die gleiche Einstellung wie der Junge aus dem Video besitzt, kann dieses Wochenende seiner Trinkfreudigkeit getrost draussen frönen. Das Wetter wird Hammer!

Haltet euch fest, so wird's am Samstag:

Gopfetelli, das hört ja nicht mehr auf. «Zimmli geil» auch am Sonntag:

Wer sind die Wetter-Gewinner?

Defintiv die Menschen, die in den höheren Lagen zuhause sind oder Glückliche, die dort wandern gehen können. Mit dem Nebel müssen sie sich nicht herumschlagen und können viele Tage Sonnenschein geniessen.

Auch die Walliser können sich noch ein letztes Mal natürlich bräunen.

Glücklich schätzen können sich auch die Ostschweizer. Pünktlich zur Eröffnung der 75. OLMA zeigt sich Petrus in Feierlaune. Ob er hoch oben auch ein «Schüga» mittrinkt?

Apropos Ostschweiz: «Hört auf, den St.Galler Dialekt zu hassen!» 2m 15s «Hört auf, den St.Galler Dialekt zu hassen!» Video: watson

Wer sind die Wetter-Verlierer?

Wir trauen es uns ja fast nicht zu sagen. Aber über Zürich sind die meisten Wölkli zu sehen.

Liebe Aargauer, vielleicht geht ihr dieses Wochenende besser woanders in den Ausgang ...

Langzeitprognose

Wie schön wäre es, wenn sich das Wetter noch ein wenig länger von der Sonnenseite zeigen würde? Hoffnung gibt uns da beispielsweise «wetter.com». Der Blick auf die 16-Tage-Vorschau ist vielversprechend. Am Donnerstag, dem 26.10, noch immer 20 Grad? Laut «Meteoschweiz» müssen solche Prognosen mit Vorsicht genossen werden. «Prognosen für diese Zeitspanne sind pure Lotterie».

screenshot: wetter.com

Wahnsinns-Wetter! So schön ist der Herbst in der Schweiz

