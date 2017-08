So schaust du «Game of Thrones» einfach, gratis und in Top-Qualität

Manchmal schaffen es die besten Neuigkeiten der Schweiz einfach nicht über den Röstigraben: Leute, die welsche Abteilung des Schweizer Fernsehens ist derart seriensüchtig, dass sie die neusten Folgen der wichtigsten amerikanischen Serien in der Originalfassung, also auf Englisch, mit dezenten französischen Untertiteln bereits wenige Stunden nach der Erstausstrahlung zeigen.

«Game of Thrones» könnt ihr so immer montags um 22.35 Uhr via RTS1 direkt auf eurem TV-Gerät schauen (oder Serienaufzeichnung drücken oder zurückspulen oder auf Zattoo oder im RTS Player online etc. pp.). Da sind keine extra Abogebühren oder mühsame Download-Suchaktionen nötig. Just to let you know.

(sme)

Game Of Thrones Eisblock Video: watson

