Vorsprung der Befürworter schmilzt: Abstimmung um Energiegesetz ist noch nicht entschieden

Du glaubst immer noch nicht an Wind- und Sonnenenergie? Die neuesten Entwicklungen sollten dich eines Besseren belehren!

In Texas ist Strom aus Windkraftwerken in der Nacht gratis. In Las Vegas setzen findige Geschäftsleute auf Sonnenenergie. Fossile Brennstoffe sind out. Zeit, dass wir das auch in der Schweiz merken.

Den Texanern kann man vieles nachsagen, aber sicher nicht, dass sie grüne Idealisten sind. Was für sie zählt, ist der Preis, den sie für die Energie bezahlen müssen – und deshalb setzen sie neuerdings auf Windkraft. Im windigen Texas ist der Strom aus dieser Quelle so billig geworden, dass er zwischen neun Uhr abends und sechs Uhr morgens gratis ist. Auf diese Weise versuchen die Stromunternehmen, im harten Wettbewerb ihre Kunden bei der Stange zu halten.

Las Vegas ist nicht wirklich das …