Reiche Witwe um Millionen geprellt – Zuger Ex-Stadtrat zeigt «keinerlei Einsicht und Reue»

Studie entkräftet den grössten Mythos über Psychopathen

Psychopathen haben einen Mangel an Empathie, dafür sind sie hochintelligent: So lautet ein gängiges Urteil über diese schwere Form der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Genährt wird es durch Filme wie «Das Schweigen der Lämmer» (1991) – dort legt der kannibalistische Psychiater und Serienmörder Hannibal Lecter nahezu übermenschliche Geisteskräfte an den Tag.

Doch der vermeintlich höhere IQ von Psychopathen ist ein Mythos, wie eine neue Studie zeigt. Psychologen nennen ihn den …