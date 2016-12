Die Baumwollernte läuft – und der Container ist voll!

Die Aktion Slow Fashion Container verfolgt das Ziel, via Crowd-Ordering einen Container voll Bio-Baumwolle aus Mali zu kaufen und daraus Textilien im Wert von 100‘000 T-Shirts zu produzieren. watson begleitet das Helvetas-Projekt als Medienpartner und informiert dich regelmässig über den Stand der Aktion. Derzeit läuft die Ernte in Mali (siehe Video unten), fertig sind die T-Shirts dann im nächsten Jahr. Und übrigens: Das Crowd-Ordering-Ziel ist gerade erreicht worden – der Container ist also voll!