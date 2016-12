Kristoffersen siegt vor Hirscher und Gross – Yule starker Sechster

Henrik Kristoffersen gewinnt den Slalom von Madonna di Campiglio vor Hirscher und Gross. Daniel Yule überzeugt mit dem 6. Rang, Aerni scheidet kurz vor dem Ziel aus. Ramon Zenhäusern fährt ebenfalls in die Punkte.

In seinem zweiten Slalom des Winters holt sich Henrik Kristoffersen den zweiten Sieg. Der 22-jährige Norweger nimmt der Konkurrenz dabei bereits im ersten Durchgang mindestens zwei Zehntelsekunden ab – und fährt diesen Vorsprung im zweiten Lauf souverän ins Ziel. Kristoffersen, der zum Saisonauftakt in Levi aufgrund eines Gerichtsstreites mit dem norwegischen Verband nicht antrat, steht somit in seinem zweiten Slalom des Winters zum zweiten Mal zuoberst auf dem Treppchen.

Hinter Kristoffersen …