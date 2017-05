Dieser Post ging nach hinten los – TV-Sternchen Carmen Geiss erntet Shitstorm

Carmen Geiss lebt ein Leben im Luxus. Mit ihrem Mann Robert besitzt sie ein Penthouse in Monaco, eine Villa in St.Tropez, ein Haus in Kitzbühel und präsentiert diese seit 2011 dem TV-Publikum in «Eine schrecklich glamouröse Familie». Ihr Alltag ist geprägt von Reisen, Glamour, Geld und Partys und daran lässt sie ihre Fans auf ihren Social Media Kanälen teilhaben. Auf Facebook postete die 52-Jährige nun neue Ferienfotos aus der Türkei:

«Es ist sehr schön hier in Fethiye Oludeniz (Türkei). Alles entspannt hier!!! Ihr braucht echt keine Angst zu haben, um hier hin zu fliegen. Top Restaurants, top Beach, top Shopping und top Friseure»

Die politische Lage in der Türkei scheint die Protz-Millionärin nicht zu stören. Mit ihrem Türkei-Lob katapultierte sich Carmen Geiss definitiv ins Abseits und kassiert dafür auf Social Media einen Shitstorm. (nfr)

Keine Angst, es gibt Friseure im Land! pic.twitter.com/g0OLTaA1g0 — Circus HalliGalli (@halligalli) 15. Mai 2017

Zum Glück gibt es mutige Frauen wie Carmen Geiss, die Autokraten wie Erdogan mutig die Botox-Stirn bieten.



✊, Sister! pic.twitter.com/b8QqJDBozj — Benny Illinger (@IamIllgner) 15. Mai 2017

