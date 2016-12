Spanische Weihnachtslotterie schüttet 2,3 Milliarden Euro aus 

7 Dinge, die uns Menschen auch in Zeiten von Terror, Trump und Tod verbinden

Egal ob alt oder jung, Mann oder Frau, schwarz oder weiss, Christ, Moslem, Hindu, Jude, Buddhist, Kommunist oder SVPler: Diese 7 Dinge verbinden uns alle.

Schon dachte man, das Jahr 2016 mit all seinen Schrecklichkeiten, Kriegen, religiösen und politischen Auseinandersetzungen nehme ein halbwegs versöhnliches Ende.

Und dann fährt erneut ein Verrückter mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge. Natürlich ist er nun in der wieder aufgebrochenen Migrations- und Terrordebatte nicht in erster Linie ein verrückter Mensch, sondern einer von «den Anderen», ein Islamist, ein Extremist, ein Migrant, ein Afrikaner, einfach alles, was «wir» nicht sind.