Bild: AP/AP

Ausnahmezustand in Barcelona: Zehntausende Katalanen protestierten gegen Razzien

Da braut sich was zusammen in Spanien: Zehntausende Menschen haben in katalanischen Städten gegen die Razzien der spanischen Polizei bei der Regionalregierung protestiert. In Barcelona riefen Demonstranten am Mittwochabend zur Teilnahme am für den 1. Oktober geplanten Unabhängigkeitsreferendum auf.

Ministerpräsident Mariano Rajoy rief dagegen in einer Fernsehansprache dazu auf, die Abstimmung abzusagen. «Machen Sie nicht weiter. Sie verfügen nicht über die Rechtmässigkeit, dies zu tun. Kehren Sie zu Recht und Demokratie zurück. Das Referendum ist ein Hirngespinst.» Auf Gesetzesverstösse werde angemessen reagiert werden.

Zuvor hatte die Guardia Civil im Zuge von Razzien in Ministerien der katalanischen Regionalregierung mehrere hochrangige Behördenvertreter festgenommen. Auch wurden unter anderem etwa zehn Millionen Stimmzettel beschlagnahmt. Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, sagte in einer TV-Ansprache, die Zentralregierung in Madrid habe praktisch den Ausnahmezustand über seine Region verhängt. (sda/reu)

Das könnte dich auch interessieren: Der Präsident des Irans kontert Trumps Kritik – und zwar so richtig Diplomaten-Sprache? Vergiss es! – Die 3 wichtigsten Erkenntnisse nach Trumps UNO-Rede Ein Tessiner und «Papierli-Schweizer»: Warum Ignazio Cassis die richtige Wahl ist 10 Situationen, die du nur verstehst, wenn du als Verkäufer im Detailhandel arbeitest Schaf-Krimi geht in die nächste Runde: 5 der gestohlenen Tiere sind wieder da Mascara und Make-up: Kosmetikfirmen nehmen Männer ins Visier «Le Clash» – beim Penalty-Streit von Neymar mit Cavani geht's wohl auch um viel Geld Rio de Janeiro ist quasi pleite. Drogengangs machen sich dies zu nutze Mit diesem Sturzfestival im Schlamm ist die Radquer-Saison so richtig lanciert Werbeverbot für Babynahrung: SP sagt Muttermilch-Ersatz den Kampf an Wermuth erst souverän, dann kommt er unter die Räder – «Grenzerfahrungen» in der «Arena» Tschudi, Dreifuss, Blocher – das waren die spektakulärsten Bundesratswahlen Auf Twitter haben sich gerade zwei Museen gebattelt – und es ist ziemlich ausgeartet Peinliches Hooligan-Wettrennen – hier blamieren sich YB-Chaoten bis auf die Knochen Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo