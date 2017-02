15 Whiskys, die du unbedingt probieren musst (aber nicht alle auf einmal, gell) Bild: Shutterstock

Jetzt, da die Tage kürzer und kälter werden, ist die Zeit gekommen, sich ab und an in den Club Chair zu setzen, einen gemütlichen Schwatz zu halten und einen guten Whisky zu trinken. Ungefähr so:

Whisky oder Whiskey? Ist das nicht dasselbe, einfach anders geschrieben? Kommt drauf an. Grundsätzlich umschreibt der Begriff Whisky/ey eine Spirituose, die durch Destillation aus Getreidemaische gewonnen und mindestens drei Jahre im Holzfass gereift wird. Darunter versteht man diverseste Unterkategorien wie Scotch, Irish, Bourbon, Tennessee, Rye oder Canadian. Die Herstellung dieser einzelnen Varianten wird aber von der Regierung des jeweiligen Ursprungslandes reglementiert. Dadurch ist etwa Canadian Whisky ein deutlich anderes Getränk als zum Beispiel Scotch.

Und wenn ich noch lange so weiter quassle, hast du bald einmal ebenfalls einen Whisky nötig, oder? Deshalb noch schnell zur Klärung: Es gibt keine global geregelte Buchstabierung. Die Faustregel lautet: Whisky aus Ländern ohne E (Scotland, Canada, Japan) wird ohne E geschrieben, Whiskey aus Ländern mit E (UnitEd StatEs, IrEland) mit.

Gern geschehen!

Aber vergesst mal Scotch, ok? Gewiss, wir alle lieben die edlen Single Malt Scotch Whiskys, weil ... nun, weil sie verdammt gut sind. Und dann gibt es noch etliche Scotch Blends, die ebenfalls grossartig sind. Gut gemacht, Schottland!

Doch Whiskys aus ausserschottischen Gefilden können ebenfalls locker mithalten. An den prestigeträchtigen World Whiskies Awards ging in den letzten zehn Jahren der Hauptpreis etliche Male an Destillaten aus Japan, Australien oder Korea. Allgemeiner lautet unter Kennern seit geraumer Zeit das Fazit, dass amerikanische Whiskeys (mit E, gesehen?) längst den Scotch hinter sich gelassen haben. Dies u. a., weil viele Scotch Whiskys in spanischen Sherry-Fässern gereift werden, die vorher mit Schwefelkerzen gereinigt wurden, während Bourbon traditionell in Eichenfässern gelagert wird, die dieser Behandlung nicht bedürfen. Ausserdem wird in Schottland vielfach Karamell als Farbmittel beigefügt, was in den USA für die Whiskeyherstellung verboten ist.

Wie dem auch sei, wenn ihr (wie ich) weniger an internationalen Preisausschreibungen oder Expertenmeinungen interessiert seid, dafür umso mehr am Whisky-Genuss selbst, dann müsst ihr unbedingt einige dieser Whiskys (die, wie gesagt, nicht Scotch sind) kosten:

1. Teeling Small Batch Bild: Teeling Whiskey

Herkunft: Irland

Beschreibung: Samtig, ein wenig süss ... ach, du wirst ihn mögen. Er wird dich sehr betrunken machen.

2. Knob Creek Rye Whiskey Bild: knobcreek.com

Herkunft: Kentucky

Beschreibung: Wie alle Rye Whiskeys ist er einiges würziger im Geschmack als Bourbon und ... öhm ... du wirst ihn mögen. Er wird dich glücklich und betrunken machen.

3. Brenne Single Malt Bild: drinkbrenne.com

Herkunft: Cognac (ja, Cognac in Frankreich, wo sie ... genau.)

Beschreibung: Du wirst ihn mögen. Er wird dich sehr betrunken machen.

4. Yamazaki Aged 18 Years Bild: theyamazaki.jp

Herkunft: Japan

Beschreibung: Du wirst ihn mögen. Er wird dich sehr betrunken machen.

5. Penderyn Madeira Single Malt Bild: www.welsh-whisky.co.uk

Herkunft: Wales

Beschreibung: Du wirst ihn mögen. Er wird dich sehr betrunken machen.

6. Mackmyra Motörhead Bourbon bild: mackmyra.com

Herkunft: Schweden

Beschreibung: Du wirst ihn mögen. Er wird dich sehr betrunken machen.

7. Adnams Single Malt No. 1 Bild: adnams.co.uk

Herkunft: England

Beschreibung: Du wirst ihn mögen. Er wird dich sehr betrunken machen.​

8. Templeton Rye Prohibition Recipe Bild: templetonrye.com

Herkunft: Iowa

Beschreibung: Du wirst ihn mögen. Er wird dich sehr betrunken machen.

9. Amrut Fusion Single Malt Bild: amrut whisky

Herkunft: Indien

Beschreibung: Du wirst ihn mögen. Er wird dich sehr betrunken machen.

10. Glendalough Single Malt Bild: glendaloughdistillery.com

Herkunft: Irland

Beschreibung: Du wirst ihn mögen. Er wird dich sehr betrunken machen.

11. Kavalan Solist Vinho Barrique Bild: kavalanwhisky.com

Herkunft: Taiwan

Beschreibung: Du wirst ihn mögen. Er wird dich sehr betrunken machen.

12. Nelson's Greenbrier White Whiskey Bild: greenbrierdistillery.com

Herkunft: Tennessee

Beschreibung: Du wirst ihn mögen. Er wird dich sehr betrunken machen.​

13. Meyer's – Le Whisky Alsacien Bild: distilleriemeyer.fr

Herkunft: Elsass

Beschreibung: Du wirst ihn mögen. Er wird dich sehr betrunken machen.

14. The English Whisky Co. Chapter 14 Bild: englishwhisky.co.uk

Herkunft: England

Beschreibung: Du wirst ihn mögen. Er wird dich sehr betrunken machen.

15. Hudson New York Single Malt Bild: hudsonwhiskey.com

Herkunft: New York

Beschreibung: Du wirst ihn mögen. Er wird dich sehr betrunken machen.​

Aber nicht alle aufs Mal probieren, okay? Nicht wie wir von Team watson. Mit Vernunft trinken!

