«Der Bachelor» is back! Hier ein Artikel, den alle lesen, aber niemand zu liken wagt



«Der Bachelor» is back! Hier ein Artikel, den alle lesen, aber niemand zu liken wagt

Heute mit 2 Videos! Unglaublich, aber wahr: Die 6. Staffel des fast nackten Wahnsinns ist gestartet.

Wir Trash-TV-Junkies haben ja ein Gedächtnis aus valyrischem Stahl, oder wie dieses Supermetall heisst, aus dem in «Game of Thrones» immer die besten Schwerter geschmiedet werden. Deshalb wissen wir auch sofort, wie der Bachelor 2016 hiess. Oder? Los jetzt!

Umfrage Der Bachelor 2016 hiess ... Jonas?

Johan??

Jan???

John????

Janosch?????

Jöh??????

Abstimmen 2 Votes zu: Der Bachelor 2016 hiess ... 0% Jonas?

0% Johan??

0% Jan???

0% John????

0% Janosch?????

0% Jöh??????

Und? War das schwierig? War's nicht. Weit schwieriger zu beantworten, scheint mir die Frage: What the fuck geben die Eltern unserer Bachelors und Bacheloretten ihren Kindern eigentlich mit auf den Weg? So wertemässig? Was Frauen und Männer und dieses Ding dazwischen namens Liebe betrifft?

Umfrage Das geben die Eltern ihren Kindern mit: Gar nichts.

Nichts ist unmöglich.

Okay, der allererste Schweizer Bachelor war Lorenzo Leutenegger, ein Sohn des FDP-Politikers Filippo Leutenegger. Wie gross sind die Sorgen, die wir uns um die Schweizer Politik machen müssen???

Abstimmen 2 Votes zu: Das geben die Eltern ihren Kindern mit: 0% Gar nichts.

0% Nichts ist unmöglich.

0% Okay, der allererste Schweizer Bachelor war Lorenzo Leutenegger, ein Sohn des FDP-Politikers Filippo Leutenegger. Wie gross sind die Sorgen, die wir uns um die Schweizer Politik machen müssen???

Aber genug der düster umwölkten Existenzfragen! Gebt das Schweinwerferlicht frei, ihr blöden Motten der Schwermut! Es richte sich auf einen Mann, der göttergleich .... ähm ... okay, er heisst ... ah ja, gleich kommt's! Kevin? Nein, Joel natürlich. Joel Herger, ein Typ mit einem Dings, einem Sportartikelgeschäft? Ehrlich? Das soll interessant sein? Der andere, der Janosch, war immerhin in irgendwas ein Ex-Weltmeister. Ballett? Kickboxen?

Joel. Ein Mann. Allein und klein in der grossen, brutalen Welt. Bild: 3plus

Joel ist null oberflächlich. Und gerade, weil er selbst früher ein schlimmer Betrüger war, will er nicht betrogen werden. «Das Optische ist nicht das Wichtigste» ist sein Motto. Sex auch nicht. Denn Joel hat einen ganz anderen Fetisch. Er heisst «Chleider»!

Joel zu Lady Céline: «Wow, wunderschöni Chette, wo'd hesch, gsehni zersch, und dänn dis wunderschöni rote Chleid!»

Bild: 3plus

Joel zu Lady Elena: «Glitzer, gfallt mer würklich guet.»

Bild: 3plus

Joel zu Lady Janine: «Wow, ich glaub, dis Chleid wird nur no vo dine Auge toppt.»

Bild: 3plus

Joel zu Lady Margot: «Mein Gott, was für es Chleid!»

Bild: 3plus

Das Einzige, was Joel auszeichnet, ist, dass er vom Leben gezeichnet ist. Angeblich! Neben einem Auge hat er ein paar kleine Narben, und die kommen aus Jahre in einer Hölle, wie wir sie in der Schweiz offenbar gar nicht vermuten, auf jeden Fall muss sie so desaströs gewesen sein, dass Joel jetzt auf Alkohol verzichtet. Was in einer Sendung, wo sich Ladies andauernd Wodka oder Champagner auf entblösste Körperteile giessen, um sich «ablecken» zu lassen, schon schade ist.

Uuuuund hier die Folge 1 im Supervideo! 2m 30s Der halbnackte Wahnsinn: «Der Bachelor» is back!

Und? Ist Joel jetzt so bäm-wow-megageil-attraktiv, wie seine 21 Ladies das alle behaupten? Die watson-Ladies sagen dazu allesamt nur gähn statt bäm und prophezeien ihm sowas wie die kürzeste Celebrity-Laufzeit ever, aber wir müssen ja auch niemandem was vorspielen.

Denn natürlich ist eine der ganz grossen Fragen auch jetzt wieder: Sind die Ladies um Jans Willen – ah, nein, Joel, sooorry – hier oder spielen sie ihm nur was vor, weil sie ultimativ kamerageil sind? Zu bedenken gibt dies Bedenkenträgerin Florence, eine Frau mit vielen Haustieren, die sie leider auch alle als Tattoos verewigt hat. Nämlich einen Hund, einen Hund und noch einen Hund. Die «drei H» also, um es mit Miss Tuning 2016 aka Lady Julia zu sagen. Ach nein, Julia meint damit ja die drei Qualitätsmerkmale «Humor, Herz, Hirn».

Apropos Tattoos. Der Joel sagt dazu: «Tattoos schtönd für mi für öppis, woni i däm Momänt grad fühl.» Aktuell fühlt er eine «Bachelor»-Rose.

Die mit den Hunden ist Florence, imfall 1m 17s Der Bachelor - Tattoos Video: watson

Okay, andere Leute fühlen manchmal gerade ein Bier. Oder Foie Gras. Lassen wir uns dies deswegen tätowieren? Und Lady Marjia fühlt manchmal einfach einen Drang, sich zu unterwerfen:

«Es Hobby vo mir isch, fotografiert z'werde vor allem in Richtig Fesselschpiili. Mer fühlt sich wehrlos, das isch au scho der ganzi Reiz.»

Ein Büsi! Marjia, ungefesselt Bild: 3plus

Huch, verruchtes Hobby ... Zurück zu Joel, dem alkoholfreien, tätowiert-vernarbten Sporthosenverkäufer, um den es in dieser Staffel allerdings gar nicht so richtig geht, sondern um die Translady Daryana. Und darum, dass Joel dank ihr seinen megatoll toleranten Charakter und «megavil Reschpäkt» beweisen kann. Für Daryana gilt, was Simone de Beauvoir schon 1949 schrieb:

«Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.»

Auch Daryana trägt ein schönes Chleid Bild: 3plus

Joel sagte in der ersten Nacht der Rosen bereits zu Daryana, dass es ihm leider unmöglich sein werde, mit ihr zu tun, was seine eigentliche Mission sei, nämlich Kinder zu zeugen. Aber weil das Fernsehen das so befohlen hat, will auch er ihre ganze Geschichte erfahren, deshalb kriegt sie eine Rose.

Das ist natürlich gut. Denn das Leben der Daryana wird ganz gewiss das Spannendste, was die heurige Staffel zu bieten hat. Quasi das «ando», wie Lady Carolina immer sagt. Oder das «A und O», für alle, die das nicht verstehen. Und vielleicht kann die Daryana dem Joel dann auch mal klar machen, was es wirklich heisst, wenn man als Mann so sehr auf Frauenkleider steht wie er.

Diese 21 Damen kämpfen um den Mucki-Bachelor Joel Herger

