11 Gründe warum du (jetzt noch) nach Kuba solltest!

«Kuba, da muess mer aso jetzt na unbedingt ga!»

Aber wieso genau muss man denn eigentlich unbedingt auf Kuba? Für den Fall, dass du das selber auch nicht so wirklich weisst oder du aber schon in voller Vorfreude auf deine anstehende Kubareise bist: 11 Gründe warum Kuba so toll ist!

Wunderschöne, verlassene Strände

bild: watson/ eva burri

bild: watson/eva burri

Sei es im Herzen des Tourismus in Varadero, an der Südküste Nähe Trinidad oder auf Inseln wie der Cayo Levisa. Die Strände in Kuba sind wunderschön und haben den europäischen Stränden vor allem etwas voraus: Sie sind nicht komplett mit Strandtüechlis, überteuerten Liegen und krebsroten Touris zugekleistert. Selbst im eher touristischen Varadero verteilen sich die Strandgänger perfekt auf dem beinahe endlosen Strand.

50 Shades of colors

I de Schwiiz so: bild: pixabay

Meanwhile in Cuba ... bild: flickr/b+c+c+f

bild: watson/eva burri

Heimelige Casa Particulares

bild: watson/eva burri

In Casa Particulares kann man für 15 bis 35 CUC pro Zimmer pro Nacht bei den meist sehr freundlichen «Locals» übernachten. Der Wechselkurs von CUC und Schweizerfranken ist hierbei fast 1:1. Die Zimmer sind bunt, das Frühstück für 5 CUC lecker und riesig! Wer Spanisch spricht, ist hier stark im Vorteil, ansonsten verständigt man sich mit Händen und Füssen. Praktisch: Die Casa-Besitzer helfen gerne beim Organisieren von Transport und der nächsten Unterkunft.

bild: watson/eva burri

Salsa Cubana Lernen

Man könnte meinen, die Kubaner seien schon tanzend auf die Welt gekommen. Wann immer sich die Möglichkeit bietet, was aufgrund der unzähligen Live-Bands in Kuba sehr oft ist, wird getanzt, was das Zeug hält. Irgendwann sieht man selbst als Tourist mit zwei linken Füssen und Stock im A rsch llerwertesten keine anderen Ausweg mehr, als sich den kubanische Rhythmen hinzugeben. Die Profis helfen den Anfängern gerne weiter, und wer Lust hat, kann für wenig Geld auch einen Kurs besuchen.

Die Oldtimer in Aktion sehen

Noch sind die Strassen Kubas voll mit Oldtimern. Dabei haben sowohl die für die Touristen schön herausgeputzten als auch die fast auseinanderfallenden Exemplare ihren Charme. Dass die Kubaner neu auch ausländische Autos kaufen können, merkt man, wohl möglich aufgrund des hohen Preises, noch nicht. Dies könnte sich aber bald schon ändern ...

Zigarren probieren

bild: watson/eva burri

bild: watson/eva burri

Dass Kuba das Paradies für alle Zigarrenliebhaber und solche die es noch werden wollen ist, ist kein Geheimnis. Die Tabakplantagen sind eindrücklich und die Zigarren immer noch ein bisschen günstiger als zuhause. Bei den meisten Besichtigungen darf man probieren oder sich sogar selbst im Zigarrenrollen versuchen.

Die Kubanische Küche

Zugegeben, die meisten Touristen verbinden eine Art Hass-Liebe mit dem kubanischen Essen. Das Ganze ist immer ein bisschen eine Glückssache. Es kann gut sein, dass das gewünschte Essen im Restaurant gerade nicht erhältlich ist. Auch die Supermärkte sind meistens mager ausgestattet. Das alles ist jedoch eine wertvolle Erfahrung und lässt einem das riesige Angebot zuhause wieder mehr schätzen. Wer gerne Fisch, Schwein und Huhn mit Reis und Bohnen isst, hat hier sicherlich schon einmal gute Karten. Für leckere Pizza und Pasta muss man aber nicht nach Kuba kommen. Irgendwo ist es aber auch schön, einmal von Starbucks, KFC und Co. verschont zu bleiben – Wie lange das wohl noch so bleiben wird?

Mojito. Mojito. Mojito.

bild: watson/eva burri

Leckere Mojitos und Cuba Libre gibt es an günstigsten Orten bereits ab einem CUC. Drinks bestellen in der Schweiz wird nie mehr das Selbe sein ...

No Wi-Fi = No problems

Seit 2015 gibt es in Kuba an öffentlichen Plätzen Wi-Fi. Wo ein Hotspot ist, ist relativ gut ersichtlich – das Ganze sieht etwa so aus, wie zu den Pokémon-Go-Zeiten letzten Sommer. Um eine Stunde online zu gehen, muss man sich aber zuerst nach ewigem Anstehen bei einem ETECSA-Shop eine Wi-Fi-Karte kaufen, oder diese für den doppelten Preis (drei CUC oder auch drei besser investierte Mojitos ...) auf der Strasse beziehen. Die Verbindung ist oft nicht wirklich gut und wird unterbrochen. Gewisse Handys (einige Modelle von Samsung) können sich in Kuba zudem überhaupt nicht mit dem WLAN verbinden. Im Moment lässt man es also am besten einfach sein! Keine Sorge: Nach allfälligen Wahnvorstellungen hören die ersten Entzugserscheinungen auf und man beginnt sich tatsächlich zu entspannen ;-)

Werbungsdetox

bild: watson/eva burri

Keine Magermodels, kein neues iphone und keine zwei BicMac-Menüs zum Preis von einem – Kuba ist sozusagen noch werbefrei! Die einzigen Werbe-Plakate, die man hier momentan findet, sind politisch orientiert, was für Touristen sehr spannend sein kann.

Kuba in der Zeit des Umbruchs sehen

bild: watson/eva burri

Kuba ist ein interessantes Land, das mitten im politischen Umbruch steckt. Der freie Markt dringt seit Jahren immer mehr in das Land vor, doch Restriktionen sind immer noch Alltag. Als aussenstehende Person sind die Entwicklungen schwierig zu beurteilen. Was heute gilt, muss morgen nicht mehr sein. Kein Wunder, kommen die Reiseführer der stetigen Veränderung Kubas fast nicht mehr nach. Wer Kuba bereist, verlässt das Land letzten Endes mit mehr Fragen als Antworten, jedoch auch mit einzigartigen Eindrücken, die so bald nicht mehr existieren könnten.

Genau das ist es, was eine Reise nach Kuba zu diesem Zeitpunkt so unvergesslich und spannend macht.

